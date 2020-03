Додано: Сер 25 бер, 2020 17:19

Starikan написав: yama написав: ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел

Комаровский запаниковал.

Вчера слушал его часовое интервью "Дождю".

Он каялся, что недооценил заразность короны.

Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?).

Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)



Честно говоря, не ожидал. Комаровский запаниковал.Вчера слушал его часовое интервью "Дождю".Он каялся, что недооценил заразность короны.Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?).Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)Честно говоря, не ожидал.



не ожидали, что у него проснется совесть? А сколько он бабла поднял на своем канале с вещаниями о том, что это просто грипп, и пусть старики ходят с внуками гулять, в в супермаркет пусть их родители ходят? а сколько подставил людей, которые к нему прислушались (это все пустяки, дело житейское) и из-за этого заразились? не ожидали, что у него проснется совесть? А сколько он бабла поднял на своем канале с вещаниями о том, что это просто грипп, и пусть старики ходят с внуками гулять, в в супермаркет пусть их родители ходят? а сколько подставил людей, которые к нему прислушались (это все пустяки, дело житейское) и из-за этого заразились?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California