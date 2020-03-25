freeze написав:

Starikan написав: yama написав: ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел

Комаровский запаниковал.

Вчера слушал его часовое интервью "Дождю".

Он каялся, что недооценил заразность короны.

Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?).

Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)



Честно говоря, не ожидал. Комаровский запаниковал.Вчера слушал его часовое интервью "Дождю".Он каялся, что недооценил заразность короны.Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?).Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)Честно говоря, не ожидал.

Вся Европа и США со спортивным интересом еще два месяца назад наблюдала над событиями в Ухани вместо того, чтобы начать массированную подготовку к беде.Обделались все, не только Комаровский, но и Трамп, и ВОЗ, которая тянула резину, и всякие J7 и J20, традиционно обделалась и наша власть, продавая за рубеж защиту и спирт.Теперь в нужный момент ни хрена в аптеках нет, вчера спросил примитивное маски, спирт для протирки и парацетамол, посмотрели на меня как на инопланетянина.А могли бы за два месяца запасы создать, запретить выезд туристам еще в конце января, подготовить дома отдыха для карантина, и возможно не пришлось бы миллиарды терять от неработающей экономики.