yama написав:ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел
Комаровский запаниковал. Вчера слушал его часовое интервью "Дождю". Он каялся, что недооценил заразность короны. Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?). Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)
Честно говоря, не ожидал.
Вся Европа и США со спортивным интересом еще два месяца назад наблюдала над событиями в Ухани вместо того, чтобы начать массированную подготовку к беде. Обделались все, не только Комаровский, но и Трамп, и ВОЗ, которая тянула резину, и всякие J7 и J20, традиционно обделалась и наша власть, продавая за рубеж защиту и спирт. Теперь в нужный момент ни хрена в аптеках нет, вчера спросил примитивное маски, спирт для протирки и парацетамол, посмотрели на меня как на инопланетянина. А могли бы за два месяца запасы создать, запретить выезд туристам еще в конце января, подготовить дома отдыха для карантина, и возможно не пришлось бы миллиарды терять от неработающей экономики.
Власти даже после эвакуации из Уханя ничего не предприняли. Министра здравоохранения на карантин посадили!!! И власть делили между собой. Я тогда еще в одной вроде нейтрально к политике группе на ФБ писала, что это преступная халатность. Но ничего кроме звания порохоботки не получила.
freeze написав: Теперь в нужный момент ни хрена в аптеках нет, вчера спросил примитивное маски, спирт для протирки и парацетамол, посмотрели на меня как на инопланетянина.
Так писал еще неделю с хвостиком, что со всего Вами перечисленного в нескольких аптеках был только парацетамол 6 коробочек на аптеку. Продавали по 1 в руки. Видно стало лучше. Сегодня с утра по радио сообщения "Наша медицина нуждается в помощи, купи что можешь, принеси в больницу по месту жительства".
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В частности, при введении режима ЧП соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления предоставляются особые полномочия, а также допускается временное ограничение конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юридических лиц.
Так, если в случае чрезвычайной ситуации большинство ограничительных мероприятий носят рекомендательный характер и выполнение их зависит, в первую очередь, он человека, то во время ЧП нарушителя могут привлечь к ответственности за несоблюдения установленных правил.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
yama написав:ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел
Комаровский запаниковал. Вчера слушал его часовое интервью "Дождю". Он каялся, что недооценил заразность короны. Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?). Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)
Честно говоря, не ожидал.
не ожидали, что у него проснется совесть? А сколько он бабла поднял на своем канале с вещаниями о том, что это просто грипп, и пусть старики ходят с внуками гулять, в в супермаркет пусть их родители ходят? а сколько подставил людей, которые к нему прислушались (это все пустяки, дело житейское) и из-за этого заразились?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Игорь Алексеевич написав:сег. смотрю в окно. а людей в масках больше становится. ещё вчера хи...хи...ха...ха. а сегодня уже надели маски. небось страшно стало. а то вчера были они героями и смеялись над паникёрами.
да а когда я тут дней 7 назад дал инфу что пришел во львовское метро в маске тут пол форума клемануло..зачем куда.. это же просто грипп .. А Италию уже тогда накрывало не по детски.. а ничего что инфекция только через неделю проявиться с того контакта что было еще неделю назад...до 14 дней.. интересно что сейчас носят эти персонажи наверное fpp3 или вообще из дома не выходят..а х.. родня в Москве переболела ничего не страшно..
ffp3 в украине в продаже я не вижу. фпп2 украинского производства (страшно представить их качество, я вот во французских вчера брак нашел) продают от 300-500 грн за штуку. поэтому тем, кто 3 недели и позже вещал о пустяках, ффп3 не светит
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
"Поїздка на 8 березня на лижний курорт в одну з європейських країн у розпал епідемії на континенті – чудовий доказ того, до якої міри ці люди відірвані від життя, від реальних новин. Спроба приховати своє захворювання від громадськості – прекрасний доказ повного презирства до країни та її громадян.
Сам факт приховування позитивних тестів компанією "Євролаб" – просто катастрофа, тому що в результаті носії вірусу продовжували контактувати з великою кількістю людей і сприяти його поширенню. Але навіть після оприлюднення інформації практично всі ці люди, добре відомі країні, зберігають горде мовчання.
Із громадськістю ділиться інформацією тільки народний депутат Сергій Шахов. Колишній віцепрем'єр Валерій Хорошковський заявив, що захворювання – це його особиста справа та справа його близьких. І, схоже, у цьому щиро впевнені всі інші пасажири "куршевельських" рейсів.
поки ми говоримо про неперевірених на вірус гастарбайтерів, які повертаються з європейських країн, вірус до Києва занесли перевірені найбагатші та найвпливовіші люди країни.
Парадокс, але про інфікування російських гостей Куршевеля у країні, де інформацію ретельно дозують, стало відомо набагато раніше, ніж в Україні з її демократією та розслідувальною журналістикою.
Парадокс, але люди, які мали би бути зацікавлені у стабільності української економіки, власними діями сприяють посиленню епідемії та продовженню карантину.
Яка жахлива безвідповідальність! Яка неповага до людей! Яке гнітюче відчуття від того, що люди, які повинні відповідати за країну, не здатні відповідати навіть за самих себе."
Игорь Алексеевич написав:сег. смотрю в окно. а людей в масках больше становится. ещё вчера хи...хи...ха...ха. а сегодня уже надели маски. небось страшно стало. а то вчера были они героями и смеялись над паникёрами.
Специально постоял у окна, посчитал. Не более 5% в масках. Правда, у меня район студ.общаг, много молодежи, которой на...ать на вирус.
Ну - для повсякденного життя на карантині ffp3 - хіба для перфекціоністів ... Для забігу в супермаркет вистачить і простої маски - 20-30 хвилин вона пропрацює більш-менш . Щось нічого не чув про Оксолінову мазь - не допомагає , чи забули просто , а чи ВООЗ про неї не знає ?
vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?
у меня не квартиры, а неж. помещения. конечно иду, но не фанатично и не всем.
А как же быть этим, кто не все?
Перестать платить - теперь это не только законно, а и морально :
Режим надзвичайної ситуації запроваджено по всій території України на 30 днів до 24 квітня. Таке рішення сьогодні, 25 березня, ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжено на 30 днів до 24 квітня.
, а "проблемой вождя (шерифа)" теперь станет судебная система, если он не согласен...
Верховная Рада во время внеочередного заседания 17 марта принял Закон № 530-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)» , которым карантин признается «форс-мажорным обстоятельством». Соответствующие изменения были внесены в Закон Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» .