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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 532533534535>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:38

  Starikan написав:
  Игорь Алексеевич написав:сег. смотрю в окно.
а людей в масках больше становится.
ещё вчера хи...хи...ха...ха.
а сегодня уже надели маски.
небось страшно стало. а то вчера были они героями и смеялись над паникёрами. :roll:

Специально постоял у окна, посчитал.
Не более 5% в масках.
Правда, у меня район студ.общаг, много молодежи, которой на...ать на вирус.


Какой смысл в маске на улице? Она нужна в помещении.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39

  Puente написав:Щось нічого не чув про Оксолінову мазь - не допомагає , чи забули просто , а чи ВООЗ про неї не знає ?


Не опубликовано ни одного исследования, доказывающего эффективность оксолиновой мази.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39

  Starikan написав:
  Игорь Алексеевич написав:сег. смотрю в окно.
а людей в масках больше становится.
ещё вчера хи...хи...ха...ха.
а сегодня уже надели маски.
небось страшно стало. а то вчера были они героями и смеялись над паникёрами. :roll:

Специально постоял у окна, посчитал.
Не более 5% в масках.
Правда, у меня район студ.общаг, много молодежи, которой на...ать на вирус.


Ну - на вулиці маска і на фіг не потрібна - якщо самому ходити . А в групі і ходити не треба . Маска - для ліфта , супермаркета , аптеки . Навчитися чистими руками знімати-одягати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:40

  Puente написав:Ну - для повсякденного життя на карантині ffp3 - хіба для перфекціоністів ... Для забігу в супермаркет вистачить і простої маски - 20-30 хвилин вона пропрацює більш-менш . Щось нічого не чув про Оксолінову мазь - не допомагає , чи забули просто , а чи ВООЗ про неї не знає ?


Проблема в том, что простая маска защищает только когда она на чужих мордах, притом на всех. ффп2 - риск падает приблизительно в 5 раз, ффп3 - в 10. конечно, он никогда не нулевой
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Prince Charles tests positive for novel coronavirus
https://edition.cnn.com/2020/03/25/euro ... index.html

Если принц Чарльз подцепил то явно не рукотворный вирус..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:41

  Starikan написав:Он каялся, что недооценил заразность короны.
Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?).

Одного вполне достаточно.
Просто нужно четко определиться, что и в каких обьемах покупать.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:43

  adeges написав:
  Starikan написав: Комаровский запаниковал.
Вчера слушал его часовое интервью "Дождю".
Он каялся, что недооценил заразность короны.
Призывал ходить в супермаркет раз в две недели (интересно, сколько холодильников понадобится?).
Наконец, выдал: "увозите своих престарелых родителей из мегаполиса в деревню, пусть там рубят дрова и копаются на огороде" (какая деревня, какие дрова, какой огород у среднего жителя мегаполиса?)
Честно говоря, не ожидал.
не ожидали, что у него проснется совесть? А сколько он бабла поднял на своем канале с вещаниями о том, что это просто грипп, и пусть старики ходят с внуками гулять, в в супермаркет пусть их родители ходят? а сколько подставил людей, которые к нему прислушались (это все пустяки, дело житейское) и из-за этого заразились?

Насчет бабла - он утверждает, что ютуб не платит за материалы о коронавирусе.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:44

  st512 написав:
  antey1969 написав:Заболевший COVID-19 житель Одесской области не самоизолировался
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/25/7245088/

я так понимаю стоит готовиться не к тому чтоб не заразиться, а к тому чтоб переболеть... в ближайших аптеках даже парацетамола нет, не знаю что там с антибиотиками... Вот интересно, как будут с простыми смертными которых привезут в больницу.. Выпишут рецепт, и все, иди в аптеку покупай, по старинке))

Парацетамол есть в разных торговых названиях, но с одним и тем же действующим веществом, поищите по аналогам. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:45

Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times. Эксперт полагает, что кривая новых заболеваний коронавирусом в США вскоре сгладится, так же как это произошло в Китае.

В начале февраля господин Левитт корректно предсказал скорое уменьшение количества новых заболеваний и смертей в Китае. По его словам, первоначально количество заболевших коронавирусом Covid-19 в провинции Хубэй ежедневно росло на 30%, однако 7 февраля что-то изменилось.

Биофизик изучил данные по 78 странам, которые сообщали как минимум о 50 новых случаях заболеваний за день, и отметил замедление темпов роста кривой во многих из них. По его словам, темпы роста новых случаев намного важнее, чем их общее количество или же количество смертей.

Он обращает внимание на то, что в Южной Корее продолжают выявляться новые случаи, но их число упало ниже 200 в день. Это говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

Схожая ситуация наблюдается и в Иране, где худшее также осталось позади.

В Италии эпидемия все еще находится в стадии расширения. В последние несколько недель количество новых случаев и смертей росло по экспоненте, однако сегодня, спустя 15 дней после введения национального карантина, динамика кривой говорит о том, что пик эпидемии будет вот-вот пройден.

Эксперт прогнозирует, что коронавирус может полностью исчезнуть из Китая уже к концу марта. По его словам, большинство людей не подхватит вирус, так как даже на круизном лайнере Diamond Princess заболели только 20% пассажиров.

Таким образом, пока другие ученые прогнозируют, что эпидемия коронавируса продлится еще месяцы или даже годы, господин Левитт полагает, что она закончится гораздо раньше.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:50

  vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?

У меня не квартира правда, а склад. Арендатор торгует овощами-фруктами. Рассрочки не просит, а я ему за это аренду не повышаю.
Пенсионер
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Сер 25 бер, 2020 13:16
ЛОБ

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