Додано: Сер 25 бер, 2020 17:38

Starikan написав: Игорь Алексеевич написав: сег. смотрю в окно.

а людей в масках больше становится.

ещё вчера хи...хи...ха...ха.

а сегодня уже надели маски.

Специально постоял у окна, посчитал.

Не более 5% в масках.

Специально постоял у окна, посчитал.

Не более 5% в масках.

Правда, у меня район студ.общаг, много молодежи, которой на...ать на вирус.



Какой смысл в маске на улице? Она нужна в помещении. Какой смысл в маске на улице? Она нужна в помещении.

