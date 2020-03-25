Додано: Сер 25 бер, 2020 17:45

Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times. Эксперт полагает, что кривая новых заболеваний коронавирусом в США вскоре сгладится, так же как это произошло в Китае.



В начале февраля господин Левитт корректно предсказал скорое уменьшение количества новых заболеваний и смертей в Китае. По его словам, первоначально количество заболевших коронавирусом Covid-19 в провинции Хубэй ежедневно росло на 30%, однако 7 февраля что-то изменилось.



Биофизик изучил данные по 78 странам, которые сообщали как минимум о 50 новых случаях заболеваний за день, и отметил замедление темпов роста кривой во многих из них. По его словам, темпы роста новых случаев намного важнее, чем их общее количество или же количество смертей.



Он обращает внимание на то, что в Южной Корее продолжают выявляться новые случаи, но их число упало ниже 200 в день. Это говорит о том, что эпидемия пошла на спад.



Схожая ситуация наблюдается и в Иране, где худшее также осталось позади.



В Италии эпидемия все еще находится в стадии расширения. В последние несколько недель количество новых случаев и смертей росло по экспоненте, однако сегодня, спустя 15 дней после введения национального карантина, динамика кривой говорит о том, что пик эпидемии будет вот-вот пройден.



Эксперт прогнозирует, что коронавирус может полностью исчезнуть из Китая уже к концу марта. По его словам, большинство людей не подхватит вирус, так как даже на круизном лайнере Diamond Princess заболели только 20% пассажиров.



Таким образом, пока другие ученые прогнозируют, что эпидемия коронавируса продлится еще месяцы или даже годы, господин Левитт полагает, что она закончится гораздо раньше.