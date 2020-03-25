|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:52
_Mykola_ написав: st512 написав:
я так понимаю стоит готовиться не к тому чтоб не заразиться, а к тому чтоб переболеть... в ближайших аптеках даже парацетамола нет, не знаю что там с антибиотиками... Вот интересно, как будут с простыми смертными которых привезут в больницу.. Выпишут рецепт, и все, иди в аптеку покупай, по старинке))
Парацетамол есть в разных торговых названиях, но с одним и тем же действующим веществом, поищите по аналогам.
tabletki.ua показывает наличие парацетамола в 124 аптеках Харькова.
Правда, заказывать не пробовал, не исключены и отказы аптек.
Чому бідний? - Тому що дурний
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17000
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1779 раз.
- Подякували: 2635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:58
st512 написав:
я так понимаю стоит готовиться не к тому чтоб не заразиться, а к тому чтоб переболеть... в ближайших аптеках даже парацетамола нет, не знаю что там с антибиотиками... Вот интересно, как будут с простыми смертными которых привезут в больницу.. Выпишут рецепт, и все, иди в аптеку покупай, по старинке))
Совершенно верно. Нужно быть готовым переболеть.
В жёстких условиях.
Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23231
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1897 раз.
- Подякували: 3237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:59
vetka написав:
У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?
Так, йдемо на зустріч
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
-
ritter
-
-
- Повідомлень: 787
- З нами з: 06.02.14
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:00
freeze написав:
Вся Европа и США со спортивным интересом еще два месяца назад наблюдала над событиями в Ухани вместо того, чтобы начать массированную подготовку к беде.
Обделались все, не только Комаровский, но и Трамп, и ВОЗ, которая тянула резину, и всякие J7 и J20, традиционно обделалась и наша власть, продавая за рубеж защиту и спирт.
Теперь в нужный момент ни хрена в аптеках нет, вчера спросил примитивное маски, спирт для протирки и парацетамол, посмотрели на меня как на инопланетянина.
А могли бы за два месяца запасы создать, запретить выезд туристам еще в конце января, подготовить дома отдыха для карантина, и возможно не пришлось бы миллиарды терять от неработающей экономики.
Не факт, що уханьскій спалах став би пандемією, адже пандемічним, до цього, ставав тільки грип, ВІЛ і гепатит С, за останні сто років.
Саме довгий безсимптомний період цього захворювання і частий безсимптомний перебіг, зробили цей спалах пандемією. Такі особливості були у ВІЛ і гепатиту С.
Якщо пам'ятаєте, я про це написав 25 січня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10254
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 1243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:04
_Mykola_ написав:
но с одним и тем же действующим веществом, поищите по аналогам
да, точно, был солпадеин, около 200грн за пачку.. в паре с маской за 100грн, можно прям боярином себя ощутить
Starikan написав:
tabletki.ua показывает наличие парацетамола в 124 аптеках Харькова.
Правда, заказывать не пробовал, не исключены и отказы аптек.
Мои ирпеня, увы не Харьков, все выгребли, даже панадол детский...
За уксус спасибо, напомнили бабушкин метод... толкьо вот кто обтирать простого смертного будет, если вся семья сляжет...
Востаннє редагувалось st512
в Сер 25 бер, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
-
st512
-
-
- Повідомлень: 693
- З нами з: 09.07.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:07
Если у вас нет маски, есть 3 варианта:
- никуда не выходить
- замотать нос и рот шарфом (несколько слоев)
- попросить жену (подругу) сшить вам маску, если сами со швейной машинкой "не дружите".
По третьему варианту моя жена за час на обычной швейной машинке сшила 4 маски:
- 6 слоев марли, между каждым слоем вставила влажную салфетку (4 шт., 5-й и 6-й слои, что к лицу, без салфеток), пришила обычную резинку (что в трусы вставляется). Да, это не элегантная из аптеки, но за отсутствием оных подойдет на один выход в магазин.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 5458
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 1268 раз.
-
- Профіль
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6865
|1531355
|
Сер 25 бер, 2020 13:16
ЛОБ
|