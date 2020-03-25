freeze написав:

Вся Европа и США со спортивным интересом еще два месяца назад наблюдала над событиями в Ухани вместо того, чтобы начать массированную подготовку к беде.Обделались все, не только Комаровский, но и Трамп, и ВОЗ, которая тянула резину, и всякие J7 и J20, традиционно обделалась и наша власть, продавая за рубеж защиту и спирт.Теперь в нужный момент ни хрена в аптеках нет, вчера спросил примитивное маски, спирт для протирки и парацетамол, посмотрели на меня как на инопланетянина.А могли бы за два месяца запасы создать, запретить выезд туристам еще в конце января, подготовить дома отдыха для карантина, и возможно не пришлось бы миллиарды терять от неработающей экономики.