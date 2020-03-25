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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 533534535536537>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:59

  vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?

Так, йдемо на зустріч
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вся Европа и США со спортивным интересом еще два месяца назад наблюдала над событиями в Ухани вместо того, чтобы начать массированную подготовку к беде.
Обделались все, не только Комаровский, но и Трамп, и ВОЗ, которая тянула резину, и всякие J7 и J20, традиционно обделалась и наша власть, продавая за рубеж защиту и спирт.
Теперь в нужный момент ни хрена в аптеках нет, вчера спросил примитивное маски, спирт для протирки и парацетамол, посмотрели на меня как на инопланетянина.
А могли бы за два месяца запасы создать, запретить выезд туристам еще в конце января, подготовить дома отдыха для карантина, и возможно не пришлось бы миллиарды терять от неработающей экономики.

Не факт, що уханьскій спалах став би пандемією, адже пандемічним, до цього, ставав тільки грип, ВІЛ і гепатит С, за останні сто років.
Саме довгий безсимптомний період цього захворювання і частий безсимптомний перебіг, зробили цей спалах пандемією. Такі особливості були у ВІЛ і гепатиту С.
Якщо пам'ятаєте, я про це написав 25 січня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:но с одним и тем же действующим веществом, поищите по аналогам
да, точно, был солпадеин, около 200грн за пачку.. в паре с маской за 100грн, можно прям боярином себя ощутить

  Starikan написав:tabletki.ua показывает наличие парацетамола в 124 аптеках Харькова.
Правда, заказывать не пробовал, не исключены и отказы аптек.

Мои ирпеня, увы не Харьков, все выгребли, даже панадол детский...

За уксус спасибо, напомнили бабушкин метод... толкьо вот кто обтирать простого смертного будет, если вся семья сляжет...
Востаннє редагувалось st512 в Сер 25 бер, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:07

Если у вас нет маски, есть 3 варианта:
- никуда не выходить
- замотать нос и рот шарфом (несколько слоев)
- попросить жену (подругу) сшить вам маску, если сами со швейной машинкой "не дружите".

По третьему варианту моя жена за час на обычной швейной машинке сшила 4 маски:
- 6 слоев марли, между каждым слоем вставила влажную салфетку (4 шт., 5-й и 6-й слои, что к лицу, без салфеток), пришила обычную резинку (что в трусы вставляется). Да, это не элегантная из аптеки, но за отсутствием оных подойдет на один выход в магазин.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Полазил по району(Соломенка), маски нашел в 1 аптеке наверное из десяти, самые примитивные по 15грн, дают 5 в руки, продавщица отсчитывает их грязными перчатками. Устроил скандал.
FFP3 вроде есть в Эпицентре по 129.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:Полазил по району(Соломенка), маски нашел в 1 аптеке наверное из десяти, самые примитивные по 15грн, дают 5 в руки, продавщица отсчитывает их грязными перчатками. Устроил скандал.

не думали что риск от таких походов и рук аптекарши выше, чем раз в неделю пойти в магаз замотавшись шарфом?
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:26

  yanyura написав:Если у вас нет маски, есть 3 варианта:
- никуда не выходить
- замотать нос и рот шарфом (несколько слоев)
- попросить жену (подругу) сшить вам маску, если сами со швейной машинкой "не дружите".

По третьему варианту моя жена за час на обычной швейной машинке сшила 4 маски:
- 6 слоев марли, между каждым слоем вставила влажную салфетку (4 шт., 5-й и 6-й слои, что к лицу, без салфеток), пришила обычную резинку (что в трусы вставляется). Да, это не элегантная из аптеки, но за отсутствием оных подойдет на один выход в магазин.

з салфеткою вже прати не можна буде хіба розпорювати? молодець дружина
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:27

  st512 написав:
  unicdima написав:Полазил по району(Соломенка), маски нашел в 1 аптеке наверное из десяти, самые примитивные по 15грн, дают 5 в руки, продавщица отсчитывает их грязными перчатками. Устроил скандал.

не думали что риск от таких походов и рук аптекарши выше, чем раз в неделю пойти в магаз замотавшись шарфом?

я ж аккуратно. Только в одну и зашел, на всех на входе таблички висят- масок нет.
Дома тоже постоянно сидеть не будешь, так и заболеть можно )
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:Дома тоже постоянно сидеть не будешь, так и заболеть можно )

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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:45

  st512 написав: да, точно, был солпадеин, около 200грн за пачку.. в паре с маской за 100грн, можно прям боярином себя ощутить

Мои ирпеня, увы не Харьков, все выгребли, даже панадол детский...

За уксус спасибо, напомнили бабушкин метод... толкьо вот кто обтирать простого смертного будет, если вся семья сляжет...


Солпадеин то по-модному и дорогому, есть те-же более дешевые аналоги :lol:
Уксус это плохой вариант, вы добавите интоксикации и так ослабленному организму.
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