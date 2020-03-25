"Несколько способов дезинфекции защитных масок от американского доктора медицинских наук
Респираторные маски типа №95 можно использовать повторно, при условии их правильного дезинфицирования. Об этом сегодня сообщил в Telegram-канале Киевский волонтерский штаб противодействия коронавирусу со ссылкой на американского доктора Питера Цая."
Сибарит написав:Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь. Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера. Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды. Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
freeze написав: Вся Европа и США со спортивным интересом еще два месяца назад наблюдала над событиями в Ухани вместо того, чтобы начать массированную подготовку к беде. Обделались все, не только Комаровский, но и Трамп, и ВОЗ, которая тянула резину, и всякие J7 и J20, традиционно обделалась и наша власть, продавая за рубеж защиту и спирт.
Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно А насчет "обделались" - все мы умные постфактум. Видимо, посчитали, что это очередной азиатский сарс-мерс. Помрет пару тысяч азиатов, и всё закончится.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь пика на этой неделе, после чего пойдет на спад.
"В некоторых регионах я считаю, что мы близки к точке выпадения кривой. Поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом упасть", – сказал Гуэрра. По мнению представителя ВОЗ, эта неделя и первые дни следующего будут решающими, ведь должны дать результаты меры, принятые итальянским правительством 15-20 дней назад.
fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять? Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?
Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА.
Starikan написав:Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно
Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс!
vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?
у меня не квартиры, а неж. помещения. конечно иду, но не фанатично и не всем.
Перестать платить - теперь это не только законно, а и морально :
Режим надзвичайної ситуації запроваджено по всій території України на 30 днів до 24 квітня. Таке рішення сьогодні, 25 березня, ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Крім того, у режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжено на 30 днів до 24 квітня.
, а "проблемой вождя (шерифа)" теперь станет судебная система, если он не согласен...
Верховная Рада во время внеочередного заседания 17 марта принял Закон № 530-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)» , которым карантин признается «форс-мажорным обстоятельством». Соответствующие изменения были внесены в Закон Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» .
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) не снимает со стороны договора обязанности выполнить взятые на себя обязательства, а освобождает от штрафных санкций, предусмотренных за просрочку их выполнения или позволяет выполнить их после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает отдел методического обеспечения и информационно-аналитической работы Нотариальной палаты Украины в своем информационном письме. В нем говорится о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы минимизировать убытки, полученные в результате эпидемии коронавируса нотариусам, которые работают в арендованных помещениях. В то же время приведенные рекомендации могут быть использованы и другими субъектами хозяйствования, которые арендуют помещения.