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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 534535536537 Додано: Сер 25 бер, 2020 19:31 fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?



Не правильно понимаете. Не правильно понимаете. rjkz

Повідомлень: 10516 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4530 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42 Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ



Там прописаны требования к обустройству палат и квалификации врачей экстренной помощи.



Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них - Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.



"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.



Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.



Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом - это "лица, относительно которых осуществляется государственная охрана".



https://lb.ua/society/2020/03/25/453618 ... _kgga.html Там прописаны требования к обустройству палат и квалификации врачей экстренной помощи.Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них - Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом - это "лица, относительно которых осуществляется государственная охрана". Востаннє редагувалось artlife в Сер 25 бер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз. artlife Повідомлень: 268 З нами з: 07.10.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 19:43 fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?



нет ... пневмания это один из побочных эффектов разных вирусов, в том чиле и короновируса ... иммунитета от этого вируса нету ни у кого, т.к. этот новый вирус - сейчас тока будет формироваться к нему коллективный иммунитет, когда большинство им переболеет. нет ... пневмания это один из побочных эффектов разных вирусов, в том чиле и короновируса ... иммунитета от этого вируса нету ни у кого, т.к. этот новый вирус - сейчас тока будет формироваться к нему коллективный иммунитет, когда большинство им переболеет. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37129 З нами з: 06.08.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 5889 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 19:43 vetka написав: Игорь Алексеевич написав: vetka написав: Ну не все ж бизнесмены. Есть масса перукарей, кассиров, электриков и просто работяг, у них нет жирка на год. Как им год прожить? Ну не все ж бизнесмены. Есть масса перукарей, кассиров, электриков и просто работяг, у них нет жирка на год. Как им год прожить?



здесь я с вами согласен. им сто пудов нужна помощь финансовая.

я написал про людей из бизнеса. для бизнеса главное не лезти с проверками после карантина и дайте возможность рестр. налоги и по возможности отменить ком. платежи за этот период. но ещё, у кого кредиты на время карантина снизить проценты и дать отсрочку по выплатам хотя бы на 6 месяцев.

малый бизнес сразу в течении 3 мес после карантина будет работать в 100% прибыль.

всё больше ничего не надо здесь я с вами согласен. им сто пудовя написал про людей из бизнеса. для бизнеса главное не лезти с проверками после карантина и дайте возможность рестр. налоги и по возможности отменить ком. платежи за этот период. но ещё, у кого кредиты на время карантина снизить проценты и дать отсрочку по выплатам хотя бы на 6 месяцев.малый бизнес сразу в течении 3 мес после карантина будет работать в 100% прибыль.всё больше ничего не надо

так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто! так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто!



Такая ситуация во всем мире. Не нравится - найдите себе другую планету. Такая ситуация во всем мире. Не нравится - найдите себе другую планету. rjkz

Повідомлень: 10516 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4530 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 534535536537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6865 1531403

ЛОБ Сер 25 бер, 2020 13:16