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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:31

  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?


Не правильно понимаете.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42

Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Там прописаны требования к обустройству палат и квалификации врачей экстренной помощи.

Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них - Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.

"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.

Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.

Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом - это "лица, относительно которых осуществляется государственная охрана".

https://lb.ua/society/2020/03/25/453618 ... _kgga.html
Востаннє редагувалось artlife в Сер 25 бер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:43

  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?


нет ... пневмания это один из побочных эффектов разных вирусов, в том чиле и короновируса ... иммунитета от этого вируса нету ни у кого, т.к. этот новый вирус - сейчас тока будет формироваться к нему коллективный иммунитет, когда большинство им переболеет.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:43

  vetka написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vetka написав:Ну не все ж бизнесмены. Есть масса перукарей, кассиров, электриков и просто работяг, у них нет жирка на год. Как им год прожить?


здесь я с вами согласен. им сто пудов нужна помощь финансовая.
я написал про людей из бизнеса. для бизнеса главное не лезти с проверками после карантина и дайте возможность рестр. налоги и по возможности отменить ком. платежи за этот период. но ещё, у кого кредиты на время карантина снизить проценты и дать отсрочку по выплатам хотя бы на 6 месяцев.
малый бизнес сразу в течении 3 мес после карантина будет работать в 100% прибыль.
всё больше ничего не надо :roll:

так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто!


Такая ситуация во всем мире. Не нравится - найдите себе другую планету.
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