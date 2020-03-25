Не правильно понимаете.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:31
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42
Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Там прописаны требования к обустройству палат и квалификации врачей экстренной помощи.
Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них - Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.
"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.
Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.
Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом - это "лица, относительно которых осуществляется государственная охрана".
Востаннє редагувалось artlife в Сер 25 бер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:43
нет ... пневмания это один из побочных эффектов разных вирусов, в том чиле и короновируса ... иммунитета от этого вируса нету ни у кого, т.к. этот новый вирус - сейчас тока будет формироваться к нему коллективный иммунитет, когда большинство им переболеет.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:43
Такая ситуация во всем мире. Не нравится - найдите себе другую планету.
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