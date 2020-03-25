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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 536537538539540> Додано: Сер 25 бер, 2020 20:13 Natt написав: artlife написав: Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь. Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным. Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным. artlife Повідомлень: 277 З нами з: 07.10.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:15 Libo написав: Starikan написав: Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно

Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно



Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс! Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс!

купаж важен!

купаж важен! Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4050 З нами з: 03.12.14 Подякував: 544 раз. Подякували: 645 раз. Профіль Вебсайт 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:21 artlife написав: Natt написав: artlife написав: Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь. Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным. Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.



Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.

- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.

Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.

Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину. Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину. Libo 2

Повідомлень: 7971 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:25 artlife написав: Natt написав: artlife написав: Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь. Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным. Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.

Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже. Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже. antey1969 1

Повідомлень: 9402 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1087 раз. Подякували: 2474 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:28 Libo написав: artlife написав: Natt написав: Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь. Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным. Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.



Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.

- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.

Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.

Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину. Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину.



А Вы прочитайте документ. Речь о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.



"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.



Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники. А Вы прочитайте документ. Речь о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д. artlife Повідомлень: 277 З нами з: 07.10.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:30 hume написав: rjkz написав:

Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА. Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА.

и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания



Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.

Это во первых.

Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.

Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула. Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.Это во первых.Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула. rjkz

Повідомлень: 10521 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4532 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире artlife написав: Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Мрази. Может дешевле и быстрее будет выкопать им ямку "площадью не менее 13 кв. метров"?

"Не менее 13 кв. метров", это чтобы гарантированно не смогли вылезти. И сразу бетоном залить. Мрази. Может дешевле и быстрее будет выкопать им ямку "площадью не менее 13 кв. метров"?"Не менее 13 кв. метров", это чтобы гарантированно не смогли вылезти. И сразу бетоном залить. yanyura Повідомлень: 5460 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1807 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:37 Мизантрóп написав: Libo написав: Starikan написав: Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно

Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно



Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс! Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс!

купаж важен!

купаж важен!



Шедеврально! Но так бывает.



Попробовав однажды Тройной, бывает трудно потом остановиться. Я знаю людей, которые проматывали на Тройной целые состояния.



Шедеврально! Но так бывает.Попробовав однажды Тройной, бывает трудно потом остановиться. Я знаю людей, которые проматывали на Тройной целые состояния. Libo 2

Повідомлень: 7971 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:40 antey1969 написав: Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже. Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.



эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.

такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это 19yuriy91 Повідомлень: 2485 З нами з: 15.09.12 Подякував: 235 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:44 19yuriy91 написав: antey1969 написав: Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже. Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.



эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.

такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это

И вы за них голосовали ... "сумно, б***" (с) И вы за них голосовали ... "сумно, б***" (с) "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4234 З нами з: 31.08.09 Подякував: 302 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 536537538539540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 25 бер, 2020 13:16