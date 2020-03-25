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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 536537538539540>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:13

  Natt написав:
  artlife написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:15

  Libo написав:
  Starikan написав:Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно 8)


Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс! :idea:

купаж важен!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:21

  artlife написав:
  Natt написав:
  artlife написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.


Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.
- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.
Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.
Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:25

  artlife написав:
  Natt написав:
  artlife написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.

Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:28

  Libo написав:
  artlife написав:
  Natt написав:Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.


Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.
- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.
Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.
Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину. :idea:


А Вы прочитайте документ. Речь о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.

"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.

Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:30

  hume написав:
  rjkz написав:
Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА.

и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания


Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.
Это во первых.
Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.
Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  artlife написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Мрази. Может дешевле и быстрее будет выкопать им ямку "площадью не менее 13 кв. метров"?
"Не менее 13 кв. метров", это чтобы гарантированно не смогли вылезти. И сразу бетоном залить.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:37

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:
  Starikan написав:Вместо спирта годится тройняшка, дешево, сердито и ароматно 8)


Если тройняшка предназначается для внутреннего применения, то сначала надо вылить водержимое в кружку и положить туда маленькую очищенную луковицу. Луковица впитывает в себя эфирные масла и прочую гадость. Как только луковица посинела, продукт готов. Будьмо! За бабс!

купаж важен!


Шедеврально! Но так бывает. :wink:

Попробовав однажды Тройной, бывает трудно потом остановиться. Я знаю людей, которые проматывали на Тройной целые состояния.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:40

  antey1969 написав:Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.


эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.
такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:44

  19yuriy91 написав:
  antey1969 написав:Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.


эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.
такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это

И вы за них голосовали ... "сумно, б***" (с)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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