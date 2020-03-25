Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:13
Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:15
купаж важен!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:21
Я был недавно в одной больнице в Киеве, так там лежал в их ВИПе один мальчиш-крутыш.
- И это вы называете ВИП?! - с недоумением спрашивал он.
Когда выписался, за свои бабки рядом построил и оборудовал им настоящий ВИП и они начали на нем зарабатывать бабло.
Пусть хоть так начинают вкладываться в нашу медицину.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:25
Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:28
А Вы прочитайте документ. Речь о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.
"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.
Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:30
Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.
Это во первых.
Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.
Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мрази. Может дешевле и быстрее будет выкопать им ямку "площадью не менее 13 кв. метров"?
"Не менее 13 кв. метров", это чтобы гарантированно не смогли вылезти. И сразу бетоном залить.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:37
Шедеврально! Но так бывает.
Попробовав однажды Тройной, бывает трудно потом остановиться. Я знаю людей, которые проматывали на Тройной целые состояния.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:40
эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.
такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:44
И вы за них голосовали ... "сумно, б***" (с)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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