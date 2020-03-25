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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 537538539540>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:44

  rjkz написав:
Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.
Это во первых.
Во .

Просто протокол лечения любой пневмонии это антибактериальные средства. Именно поэтому раньше и штрыкали по стопиццот миллионов уколов. Даже если будут точно знать про вирусную, то всё равно прикроют антибиотиками вместе с противовирусной терапией (а ее нет в нынешним случае)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:50

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
  antey1969 написав:Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.


эти андоны руководствуются нравами средневековья. построили неофеодализм в отдельно взятых, вместе с рашей, странах европы.
такие экстремальные ситуации, как сейчас, просто подчёркивают это

И вы за них голосовали ... "сумно, б***" (с)

считаете до этого были более порядочные? :shock:
это если даже предположить, что
И вы за них голосовали ...

ладно, для политики есть отд. место
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:52

  antey1969 написав:
  artlife написав:
  Natt написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.

Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.


Ничего. Сейчас простые смертные покажут место тем так называемым ВИПам. :|
Совсем чуть-чуть осталось.


  yanyura написав:
  artlife написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Мрази. Может дешевле и быстрее будет выкопать им ямку "площадью не менее 13 кв. метров"?
"Не менее 13 кв. метров", это чтобы гарантированно не смогли вылезти. И сразу бетоном залить.


К сожалению в 13 кв м "они все" не вместятся. :oops:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 25 бер, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:52

  detroytred написав:Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.

Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:52

  zРадио написав:Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь пика на этой неделе, после чего пойдет на спад.
"В некоторых регионах я считаю, что мы близки к точке выпадения кривой. Поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом упасть", – сказал Гуэрра. По мнению представителя ВОЗ, эта неделя и первые дни следующего будут решающими, ведь должны дать результаты меры, принятые итальянским правительством 15-20 дней назад.
https://www.unian.net/health/worldnews/ ... rusom.html

Скорее всего спад будет связан с тем, что большинство 80-90-летних завсегдатаев круизов, футбольных стадионов, кофеен и тратторий к этому времени уйдут в лучший из миров.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:большинство 80-90-летних завсегдатаев круизов, футбольных стадионов, кофеен и тратторий к этому времени уйдут в лучший из миров.
Сябры пересаживаются на трактора,но проблема с Prosecco остаётся.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:58

  ruvex написав:
  detroytred написав:Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.

Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась.


Так водку уже всю выпили. Нет и не будет. Трамп по Defense Production Act перепрофилировал все производство на изготовление санитайзеров. Теперь ни бухла, ни санитайзеров. В магазинах остался только сухарик. :(
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:59

  19yuriy91 написав:
И вы за них голосовали ...

ладно, для политики есть отд. место

К сожалению, это место загажено бесконечной дискуссией детройтреда с будивельником и борцами с нацизмом :evil:
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:01

  artlife написав:
  Natt написав:
  artlife написав:Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.

А чего еще можно ожидать от порохоботской КГГА вместе их мером-педаликом?
https://kmr.gov.ua/uk/frakcii
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:03

  ruvex написав:
  detroytred написав:Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.

Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась.


Такой способ случайно не загонит температуру после 38.5 на овер 40 ?
:shock:
Alex2007
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