artlife написав:[quote="4916004:Natt"Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.
Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.[/quote] А чего еще можно ожидать от порохоботской КГГА вместе их мером-педаликом? https://kmr.gov.ua/uk/frakcii[/quote]
Не переводь стрілки Зебобік. Саме Зе_енд довів медецину до ручки і все стає підручним,як за януковича. Ви за них голосували і ви відповідальні за весь розвал: економіки,митниці...
detroytred написав:Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.
Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась.
Такой способ случайно не загонит температуру после 38.5 на овер 40 ?
Нет. Но нужно именно обливать/обрызгивать обильно все тело стоящего больного и быстро, в течении 15-20 сек. Ни в коем случае не растирать, как делают уксусом. Водка испаряется и охлаждает все тело по большой площади поверхности кожи.
п.с. Температура и так была от 38+ до 40 постоянно три дня. Ничего не сбивало.
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Такс, хоть моей первой реакцией было искренне возмущение, пошла поискала инфу о лицах с госохраной. К депутатам это не относится, это касается первых лиц и ж*** государства, ибо в такой ситуации остаться без оных - это точно будет еще больший хаос и грызня за власть. Думаю, что подобные протоколы должны быть в любой стране.
Давайте лодку лишний раз все-таки не раскачивать, пока что границы закрыты, так что мы все вместе в ней потонем.