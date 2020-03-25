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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 537538539540 Додано: Сер 25 бер, 2020 21:07 Аlександр написав: artlife написав: [quote="4916004:Natt"Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ [quote="4916004:Natt"

Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь. Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.

Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.[/quote]

А чего еще можно ожидать от порохоботской КГГА вместе их мером-педаликом?

https://kmr.gov.ua/uk/frakcii [/quote]



Не переводь стрілки Зебобік.

Саме Зе_енд довів медецину до ручки і все стає підручним,як за януковича. Ви за них голосували і ви відповідальні за весь розвал: економіки,митниці... Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.[/quote]А чего еще можно ожидать от порохоботской КГГА вместе их мером-педаликом?[/quote]Не переводь стрілки Зебобік.Саме Зе_енд довів медецину до ручки і все стає підручним,як за януковича. Ви за них голосували і ви відповідальні за весь розвал: економіки,митниці... Ethereum Повідомлень: 1127 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:19 Alex2007 написав: ruvex написав: detroytred написав: Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом. Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.

Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась. Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась.



Такой способ случайно не загонит температуру после 38.5 на овер 40 ?

Такой способ случайно не загонит температуру после 38.5 на овер 40 ?



Нет. Но нужно именно обливать/обрызгивать обильно все тело стоящего больного и быстро, в течении 15-20 сек. Ни в коем случае не растирать, как делают уксусом. Водка испаряется и охлаждает все тело по большой площади поверхности кожи.



п.с. Температура и так была от 38+ до 40 постоянно три дня. Ничего не сбивало. Нет. Но нужно именно обливать/обрызгивать обильно все тело стоящего больного и быстро, в течении 15-20 сек. Ни в коем случае, как делают уксусом. Водка испаряется и охлаждает все тело по большой площади поверхности кожи.п.с. Температура и так была от 38+ до 40 постоянно три дня. Ничего не сбивало. ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.

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Повідомлень: 9313 З нами з: 03.11.08 Подякував: 702 раз. Подякували: 2034 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20 Такс, хоть моей первой реакцией было искренне возмущение, пошла поискала инфу о лицах с госохраной. К депутатам это не относится, это касается первых лиц и ж*** государства, ибо в такой ситуации остаться без оных - это точно будет еще больший хаос и грызня за власть. Думаю, что подобные протоколы должны быть в любой стране.



Давайте лодку лишний раз все-таки не раскачивать, пока что границы закрыты, так что мы все вместе в ней потонем. Natt

Повідомлень: 1412 З нами з: 09.08.15 Подякував: 348 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 537538539540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6865 1531440

ЛОБ Сер 25 бер, 2020 13:16