artlife написав:[quote="4916004:Natt"Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Шта??? Сцуки, лечитесь как все. Вот чего нареформировали, тем и там и лечитесь.
Нет, они не будут лечиться, как все. Им будут созданы лучшие условия за государственный счет и в ущерб всем остальным.[/quote] А чего еще можно ожидать от порохоботской КГГА вместе их мером-педаликом? https://kmr.gov.ua/uk/frakcii[/quote]
Не переводь стрілки Зебобік. Саме Зе_енд довів медецину до ручки і все стає підручним,як за януковича. Ви за них голосували і ви відповідальні за весь розвал: економіки,митниці...
detroytred написав:Для снижения критической температуры, если нет жаропонижающих, можно растираться уксусом.
Если температура держится несколько дней выше 38,5-39 и не помогают ни таблетки ни уколы - отличный способ следующий. Налить в небольшой тазик/ковшик почти бутылку водки, больного раздеть то нижнего белья, и горстями обильно быстро "облить" водкой. Как часто дети играются на море, речке. Потом лечь сразу и завернуться только в простыню или легкое одеяло. Таким образом сбили температуру при сильном бронхите в свое время врачи скорой. Ушла на 35,5 и больше до высокой не поднималась.
Такой способ случайно не загонит температуру после 38.5 на овер 40 ?
Нет. Но нужно именно обливать/обрызгивать обильно все тело стоящего больного и быстро, в течении 15-20 сек. Ни в коем случае не растирать, как делают уксусом. Водка испаряется и охлаждает все тело по большой площади поверхности кожи. Температура падала быстро, минута - другая и нужно лечь, стоять не можешь.
п.с. Температура и так была от 38+ до 40 постоянно три дня. Ничего не сбивало.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 25 бер, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Такс, хоть моей первой реакцией было искренне возмущение, пошла поискала инфу о лицах с госохраной. К депутатам это не относится, это касается первых лиц и ж*** государства, ибо в такой ситуации остаться без оных - это точно будет еще больший хаос и грызня за власть. Думаю, что подобные протоколы должны быть в любой стране.
Давайте лодку лишний раз все-таки не раскачивать, пока что границы закрыты, так что мы все вместе в ней потонем.
Natt написав:Такс, хоть моей первой реакцией было искренне возмущение, пошла поискала инфу о лицах с госохраной. К депутатам это не относится, это касается первых лиц и ж*** государства, ибо в такой ситуации остаться без оных - это точно будет еще больший хаос и грызня за власть. Думаю, что подобные протоколы должны быть в любой стране.
Давайте лодку лишний раз все-таки не раскачивать, пока что границы закрыты, так что мы все вместе в ней потонем.
персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам. Відповідно, до “особливих” хворих згідно наказу може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній голова Служби безпеки та його перший заступник – Василь Грицак і Віталій Маліков, ексочільник Офісу президента Андрій Богдан та експрем’єр Арсеній Яценюк. Загалом станом на кінець 2019 року таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік найвірогідніше суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні
rjkz написав: Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения. Это во первых. Во .
Просто протокол лечения любой пневмонии это антибактериальные средства. Именно поэтому раньше и штрыкали по стопиццот миллионов уколов. Даже если будут точно знать про вирусную, то всё равно прикроют антибиотиками вместе с противовирусной терапией (а ее нет в нынешним случае)
Почитайте про комбіновані інфекції. Було вже на гілці це питання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Не переводь стрілки Зебобік. Саме Зе_енд довів медецину до ручки і все стає підручним,як за януковича. Ви за них голосували і ви відповідальні за весь розвал: економіки,митниці...
Я не понял, у тебя сейчас что-ли какие-то претензии к Супрун появились, вернее к ее последовательнице Скалецкой? А вообще, если ты такой петрила, то должен помнить и знать, что медицину последовательно, из года в год, уничтожали в течение последних 28 лет, начиная с 1992 года.
Так же, как и полная остановка метро, наземного транспорта, блокировка работы бизнеса, - решения порохоботской КГГА за подписью педалика.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 25 бер, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
CRUSADER, возможно, список действительно чуть шире. Но тем не менее всем депутатам местных советов (которые в том числе ответственны за медицину на местах) и их близким лечиться придется именно в местных инфекционных больницах. А если мест не хватит, то в полевых госпиталях. Так что, как говорится, поделом.
Natt написав:Такс, хоть моей первой реакцией было искренне возмущение, пошла поискала инфу о лицах с госохраной. К депутатам это не относится, это касается первых лиц и ж*** государства, ибо в такой ситуации остаться без оных - это точно будет еще больший хаос и грызня за власть. Думаю, что подобные протоколы должны быть в любой стране.
Давайте лодку лишний раз все-таки не раскачивать, пока что границы закрыты, так что мы все вместе в ней потонем.
Первые лица государства там лежать и не будут, не смешите меня. Это готовится именно для орд власть имущих, их приближенных и родных. Пример Александровской... там нет никого завязанного на госохрану, но к аппаратуре их отделения простым смертным путь закрыт наглухо.
Natt написав:CRUSADER, возможно, список действительно чуть шире. Но тем не менее всем депутатам местных советов (которые в том числе ответственны за медицину на местах) и их близким лечиться придется именно в местных инфекционных больницах. А если мест не хватит, то в полевых госпиталях. Так что, как говорится, поделом.
наскільки пригадую, щось подібне було при свиному і іншому грипах, VIP палати, так що все нове, добре забути старе.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/