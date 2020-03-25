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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За 5 дней удвоилось количество умерших от этого вируса, но мир вроде типа облегченно вздохнул, судя по сегодняшним рынкам... типа изобрели антидот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50

  Мизантрóп написав:Как вам такое,математики ? Никто и не заметил,что кроется в деталях

Зображення


Novel coronavirus COVID-19

Выдернули кусок из названия, причем не этого конкретно, а названия всей группы вирусов о которой известно чуть ли не со времен дарагого Ильича :roll:
В COVID-19 мистики случайно нет? 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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