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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За 5 дней удвоилось количество умерших от этого вируса, но мир вроде типа облегченно вздохнул, судя по сегодняшним рынкам... типа изобрели антидот.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50
Novel coronavirus COVID-19
Выдернули кусок из названия, причем не этого конкретно, а названия всей группы вирусов о которой известно чуть ли не со времен дарагого Ильича
В COVID-19 мистики случайно нет?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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