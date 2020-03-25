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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 539540541542>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За 5 дней удвоилось количество умерших от этого вируса, но мир вроде типа облегченно вздохнул, судя по сегодняшним рынкам... типа изобрели антидот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50

  Мизантрóп написав:Как вам такое,математики ? Никто и не заметил,что кроется в деталях

Зображення


Corona Virus Disease 2019

Выдернули кусок из названия, причем, Corona Virus - это название всей группы вирусов о которой известно чуть ли не со времен дарагого Ильича :roll:
Изначальное название было: тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2

Цифра 2 о чем то говорит? 8)
В COVID-19 мистики случайно нет?
Востаннє редагувалось EKO в Сер 25 бер, 2020 22:58, всього редагувалось 2 разів.
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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:54

Интрересная ретроспектива
https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:56

  Natt написав: в такой ситуации остаться без оных - это точно будет еще больший хаос и грызня за власть. Думаю, что подобные протоколы должны быть в любой стране.

Нет. Это дикость.
Ни в одной европейской стране узаконенных медицинских привилегий в ситуации общенародной беды нет и быть не может. Это противоречит основам демократии.
А на случай выхода из строя высших чиновников предусмотрена иерархия заместителей.

Или у вас есть информация о подобных распоряжениях в других странах?
Тогда, может быть, поделитесь?

В царской России императрица Александра Федоровна, её дочери, светлейшие княгини и другие члены именитых семей открывали полевые госпитали и собственноручно перевязывали в них простых солдат. Работали с утра до вечера, постоянно сталкиваясь с заразными болезнями.

Если Украина - христианская страна, то куда подевалась эта почетная традиция?
Востаннє редагувалось austrannik в Сер 25 бер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  EKO написав:В COVID-19 мистики случайно нет?
наверняка есть (2+19=21 :D ),но пока не расшифровали.Вот 12 школьников и Учитель.Всех их уже нет в живых.
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:05

  Zebra написав:За 5 дней удвоилось количество умерших от этого вируса, но мир вроде типа облегченно вздохнул, судя по сегодняшним рынкам... типа изобрели антидот.

вже звик
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:06

  Мизантрóп написав:
  EKO написав:В COVID-19 мистики случайно нет?
наверняка есть (2+19=21 :D ),но пока не расшифровали.Вот 12 школьников и Учитель.Всех их уже нет в живых.

Интересная картина, может даже реальная. Но, вот в том ли контексте?
Гугл говорит, что ничего о ней до вчерашнего дня не знал https://www.google.com/search?tbs=simg: ... 60&bih=935 Имеется на нескольких наших и российских сайтах-помойках, которые друг на друга ссылаются 8)
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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  EKO написав:Гугл говорит, что ничего о ней до вчерашнего дня не знал.
Я нашел её на чердаке неделю назад
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:13

  Vlad442 написав:Интрересная ретроспектива
https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html

После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола можно дальше и не читать.
Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделать на месяц раньше.

Там такие же лабухи сидят как и у нас :|
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:14

  Мизантрóп написав:
  EKO написав:Гугл говорит, что ничего о ней до вчерашнего дня не знал.
Я нашел её на чердаке неделю назад

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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