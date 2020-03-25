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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За 5 дней удвоилось количество умерших от этого вируса, но мир вроде типа облегченно вздохнул, судя по сегодняшним рынкам... типа изобрели антидот.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50
Corona Virus Disease 2019
Выдернули кусок из названия, причем, Corona Virus - это название всей группы вирусов о которой известно чуть ли не со времен дарагого Ильича
Изначальное название было: тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2
Цифра 2 о чем то говорит?
В COVID-19 мистики случайно нет?
Востаннє редагувалось EKO в Сер 25 бер, 2020 22:58, всього редагувалось 2 разів.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:54
Интрересная ретроспектива
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:56
Нет. Это дикость.
Ни в одной европейской стране узаконенных медицинских привилегий в ситуации общенародной беды нет и быть не может. Это противоречит основам демократии.
А на случай выхода из строя высших чиновников предусмотрена иерархия заместителей.
Или у вас есть информация о подобных распоряжениях в других странах?
Тогда, может быть, поделитесь?
В царской России императрица Александра Федоровна, её дочери, светлейшие княгини и другие члены именитых семей открывали полевые госпитали и собственноручно перевязывали в них простых солдат. Работали с утра до вечера, постоянно сталкиваясь с заразными болезнями.
Если Украина - христианская страна, то куда подевалась эта почетная традиция?
Востаннє редагувалось austrannik в Сер 25 бер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
наверняка есть (2+19=21 ),но пока не расшифровали.Вот 12 школьников и Учитель.Всех их уже нет в живых.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:05
вже звик
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:06
Интересная картина, может даже реальная. Но, вот в том ли контексте?
Гугл говорит, что ничего о ней до вчерашнего дня не знал
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я нашел её на чердаке неделю назад
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:13
После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола можно дальше и не читать.
Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделать на месяц раньше.
Там такие же лабухи сидят как и у нас
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:14
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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