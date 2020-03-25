|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лечение гонореи в полевых условиях...укол 2.5 молока в полужопицу,температура 40 на сутки обеспечена.....,результат 100%
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:39
но, что в зоне риска только +70????
чушь и я уже не раз про это писал.
взяли статистику Италии, когда массово болели и умирали +70
а никто не задумывался почему такая статистика????
надо просто посмотреть сообщения в этот период людей из Италии, которые сообщали - больницы не успевают принимать больных. аппаратов искусственного дыхания для всех не хватает. подключают в первую очередь к ним людей молодого возраста.
поэтому и статистика из Италии такая, что типа больше смертность кому +70.
теперь смотрим статистику на начальном этапе, когда только начинался там вирус и то же самое у нас. Болеют от младенца до стариков. пока нет пика и есть места в больницах. а вот что будет далее, когда все больницы будут забиты??? мы столкнемся с такой же проблемой, как в Италии - кого подключать к аппарату??? вот тогда и у нас статистика сразу изменится на +70, типа заболевших больше и смертность у них выше. А на самом деле просто переполнены будут все койки места и не хватка аппаратов.
да ещё в Италии на один аппарат 3 пациента, а у нас более 15 на один аппарат.
поэтому статистика у нас может быть +60
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:49
ух, прям и представляется картина как каждая медсетсра, при каждом уколе или заборе из вены или каждый врач при настройке апарата ИВЛ будет "выражать благодарность за наше светлое настоящеее"
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:57
Хотелось бы уточнить.
2.5 - это жирность молока или 2.5 мл? Может 2.5 стакана, лоб наверняка?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:05
Миром правят деньги.
Пандемия - это потерять много денег.
Поэтому до последнего надеялись обойтись без этого.
Не получилось.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:08
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:14
Немцы держались до последнего но сегодня прорвало 47 трупов за сутки вчера было 36
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
|