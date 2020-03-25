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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 540541542543>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Лечение гонореи в полевых условиях...укол 2.5 молока в полужопицу,температура 40 на сутки обеспечена.....,результат 100%
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:35


сильно
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:39

но, что в зоне риска только +70???? :shock:
чушь и я уже не раз про это писал.
взяли статистику Италии, когда массово болели и умирали +70
а никто не задумывался почему такая статистика????
надо просто посмотреть сообщения в этот период людей из Италии, которые сообщали - больницы не успевают принимать больных. аппаратов искусственного дыхания для всех не хватает. подключают в первую очередь к ним людей молодого возраста.
поэтому и статистика из Италии такая, что типа больше смертность кому +70.
теперь смотрим статистику на начальном этапе, когда только начинался там вирус и то же самое у нас. Болеют от младенца до стариков. пока нет пика и есть места в больницах. а вот что будет далее, когда все больницы будут забиты??? мы столкнемся с такой же проблемой, как в Италии - кого подключать к аппарату??? вот тогда и у нас статистика сразу изменится на +70, типа заболевших больше и смертность у них выше. А на самом деле просто переполнены будут все койки места и не хватка аппаратов.
да ещё в Италии на один аппарат 3 пациента, а у нас более 15 на один аппарат.
поэтому статистика у нас может быть +60 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:49

  Natt написав:CRUSADER, возможно, список действительно чуть шире. Но тем не менее всем депутатам местных советов (которые в том числе ответственны за медицину на местах) и их близким лечиться придется именно в местных инфекционных больницах. А если мест не хватит, то в полевых госпиталях. Так что, как говорится, поделом.
ух, прям и представляется картина как каждая медсетсра, при каждом уколе или заборе из вены или каждый врач при настройке апарата ИВЛ будет "выражать благодарность за наше светлое настоящеее"
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:57

  ROLF написав:Лечение гонореи в полевых условиях...укол 2.5 молока в полужопицу,температура 40 на сутки обеспечена.....,результат 100%

Хотелось бы уточнить.
2.5 - это жирность молока или 2.5 мл? Может 2.5 стакана, лоб наверняка?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:05

  EKO написав:
  Vlad442 написав:Интрересная ретроспектива
https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html

После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола можно дальше и не читать.
Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделать на месяц раньше.

Там такие же лабухи сидят как и у нас :|


Миром правят деньги.
Пандемия - это потерять много денег.
Поэтому до последнего надеялись обойтись без этого.
Не получилось.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:08

  swan forever написав:
  ROLF написав:Лечение гонореи в полевых условиях...укол 2.5 молока в полужопицу,температура 40 на сутки обеспечена.....,результат 100%

Хотелось бы уточнить.
2.5 - это жирность молока или 2.5 мл? Может 2.5 стакана, лоб наверняка?


2,5 литра.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:14

Немцы держались до последнего но сегодня прорвало 47 трупов за сутки вчера было 36
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ИМБГ НАНУ передал разработанные им тест-системы для диагностики COVID-19 в лабораторные центры и отправил сотрудников в отпуск из-за недофинансирования

Аналогия - Петя в 2014 году отправляет сотрудников Укроборонпром в отпуск.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже 145 зараженных, 5 летальныхЗображення
Surfer
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Сер 25 бер, 2020 13:16
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