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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:49
Очень просто, последовательно и грамотно расписано.
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:27
По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:37
Vladislavlvov:
"Так! знесли Метро на Городоцькій .. ще один персонаж"
Це не крантец.
Це простий галицький менталітет.
Він зовсім трішки гірший за COVID-19.
Отже, ще не всі встигли вилізти з криївки
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:42
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