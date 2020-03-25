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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:43

  Surfer написав:Уже 145 зараженных, 5 летальных


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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:49

  Vlad442 написав:Интрересная ретроспектива
https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html

Очень просто, последовательно и грамотно расписано.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:27

По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:37

  Frant написав:
  vladislavlvov написав:я тут дней 7 назад дал инфу что пришел во львовское метро в маске
пан пише з Московії?
У Львові немає метро!

Vladislavlvov:
"Так! знесли Метро на Городоцькій .. ще один персонаж"



Це не крантец.

Це простий галицький менталітет. :mrgreen:

Він зовсім трішки гірший за COVID-19. :mrgreen:


Отже, ще не всі встигли вилізти з криївки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:42

  antey1969 написав:По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.

Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная?
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