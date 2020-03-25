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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Civis
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:49
Очень просто, последовательно и грамотно расписано.
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hume
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Додано: Чет 26 бер, 2020 01:27
По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.
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antey1969
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Додано: Чет 26 бер, 2020 01:37
Frant написав: vladislavlvov написав:
я тут дней 7 назад дал инфу что пришел во львовское метро в маске
пан пише з Московії?
У Львові немає метро!
Vladislavlvov:
"Так! знесли Метро на Городоцькій .. ще один персонаж"
Це не крантец.
Це простий галицький менталітет.
Він зовсім трішки гірший за COVID-19.
Отже, ще не всі встигли вилізти з криївки
Востаннє редагувалось Автор77
в Чет 26 бер, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 01:42
antey1969 написав:
По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.
Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная?
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hume
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Додано: Чет 26 бер, 2020 02:01
hume написав: antey1969 написав:
По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.
Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная?
Иначе не писал бы.
Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.
Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.
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antey1969
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Додано: Чет 26 бер, 2020 02:12
antey1969 написав:
[
Иначе не писал бы.
Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.
Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.
Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем
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hume
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Додано: Чет 26 бер, 2020 02:23
hume написав: antey1969 написав:
[
Иначе не писал бы.
Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.
Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.
Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем
Обидно другое. Слуги тестятся, а другим в этом праве отказывают.
По сути тому же самому Евролабу запретили проводить экспресс-тесты. И почему? Только потому, что наш МОЗ Европа ткнула в результаты, полученные частной клиникой? Кретинизм да и только.
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antey1969
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Додано: Чет 26 бер, 2020 02:48
rjkz написав: hume написав: rjkz написав:
Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА.
и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания
Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.
Это во первых.
Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.
Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула.
Ну это вам не повезло. Бывает.
Мы недавно вызывали скорую внуку, всё было значительно приличнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 03:04
EKO написав:
После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола
можно дальше и не читать.
Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделать на месяц
раньше.
Там такие же лабухи сидят как и у нас
Можно не читать, глянув на автора. Платный "ЛОМ".
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