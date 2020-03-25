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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 541542543544> Додано: Чет 26 бер, 2020 00:43 Surfer написав: Уже 145 зараженных, 5 летальных Уже 145 зараженных, 5 летальных



Civis Повідомлень: 48 З нами з: 08.03.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 00:49 Vlad442 написав: Интрересная ретроспектива

https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html Интрересная ретроспектива

Очень просто, последовательно и грамотно расписано. Очень просто, последовательно и грамотно расписано. hume Повідомлень: 6254 З нами з: 27.12.12 Подякував: 585 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 01:27 По информации из Александровской.

Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.

Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус. antey1969 1

Повідомлень: 9407 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1088 раз. Подякували: 2474 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 01:37 Frant написав: vladislavlvov написав: я тут дней 7 назад дал инфу что пришел во львовское метро в маске я тут дней 7 назад дал инфу что пришел во львовское метро в маске пан пише з Московії?

У Львові немає метро! пан пише з Московії?У Львові немає метро!

Vladislavlvov:

"Так! знесли Метро на Городоцькій .. ще один персонаж"







Це не крантец.



Це простий галицький менталітет.



Він зовсім трішки гірший за COVID-19.





Отже, ще не всі встигли вилізти з криївки Vladislavlvov:"Так! знесли Метро на Городоцькій .. ще один персонаж"Це не крантец.Це простий галицький менталітет.Він зовсім трішки гірший за COVID-19.Отже, ще не всі встигли вилізти з криївки Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 699 З нами з: 09.11.16 Подякував: 89 раз. Подякували: 917 раз. Профіль 1 4 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 01:42 antey1969 написав: По информации из Александровской.

Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.

Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус. По информации из Александровской.Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.

Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная? Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная? hume Повідомлень: 6254 З нами з: 27.12.12 Подякував: 585 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 02:01 hume написав: antey1969 написав: По информации из Александровской.

Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.

Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус. По информации из Александровской.Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.

Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная? Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная?

Иначе не писал бы.

Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.

Тестировались нардепы не как больные, а как контактные. Иначе не писал бы.Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.Тестировались нардепы не как больные, а как контактные. antey1969 1

Повідомлень: 9407 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1088 раз. Подякували: 2474 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 02:12 antey1969 написав: [

Иначе не писал бы.

Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.

Тестировались нардепы не как больные, а как контактные. Иначе не писал бы.Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.

Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем hume Повідомлень: 6254 З нами з: 27.12.12 Подякував: 585 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 02:23 hume написав: antey1969 написав: [

Иначе не писал бы.

Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.

Тестировались нардепы не как больные, а как контактные. Иначе не писал бы.Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.

Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем

Обидно другое. Слуги тестятся, а другим в этом праве отказывают.

По сути тому же самому Евролабу запретили проводить экспресс-тесты. И почему? Только потому, что наш МОЗ Европа ткнула в результаты, полученные частной клиникой? Кретинизм да и только. Обидно другое. Слуги тестятся, а другим в этом праве отказывают.По сути тому же самому Евролабу запретили проводить экспресс-тесты. И почему? Только потому, что наш МОЗ Европа ткнула в результаты, полученные частной клиникой? Кретинизм да и только. antey1969 1

Повідомлень: 9407 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1088 раз. Подякували: 2474 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 02:48 rjkz написав: hume написав: rjkz написав:

Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА. Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА.

и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания



Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.

Это во первых.

Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.

Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула. Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.Это во первых.Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула.

Ну это вам не повезло. Бывает.

Мы недавно вызывали скорую внуку, всё было значительно приличнее. Ну это вам не повезло. Бывает.Мы недавно вызывали скорую внуку, всё было значительно приличнее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15749 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4345 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 03:04 EKO написав: Vlad442 написав: Интрересная ретроспектива

https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html Интрересная ретроспектива

После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола можно дальше и не читать.

Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделать на месяц раньше.



Там такие же лабухи сидят как и у нас После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола можно дальше и не читать.Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделатьраньше.Там такие же лабухи сидят как и у нас

Можно не читать, глянув на автора. Платный "ЛОМ". Можно не читать, глянув на автора. Платный "ЛОМ". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15749 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4345 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 541542543544> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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