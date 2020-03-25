RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 541542543544>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:43

  Surfer написав:Уже 145 зараженных, 5 летальных


Зображення
Civis
 
Повідомлень: 48
З нами з: 08.03.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:49

  Vlad442 написав:Интрересная ретроспектива
https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html

Очень просто, последовательно и грамотно расписано.
hume
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 27.12.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:27

По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9407
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 2474 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:37

  Frant написав:
  vladislavlvov написав:я тут дней 7 назад дал инфу что пришел во львовское метро в маске
пан пише з Московії?
У Львові немає метро!

Vladislavlvov:
"Так! знесли Метро на Городоцькій .. ще один персонаж"



Це не крантец.

Це простий галицький менталітет. :mrgreen:

Він зовсім трішки гірший за COVID-19. :mrgreen:


Отже, ще не всі встигли вилізти з криївки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 бер, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 699
З нами з: 09.11.16
Подякував: 89 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:42

  antey1969 написав:По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.

Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная?
hume
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 27.12.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:01

  hume написав:
  antey1969 написав:По информации из Александровской.
Так и не взяли за сегодня газы крови у маленьких украинцев.
Зато сегодня вечером там толклась целая толпа нардепов, был массовый забор у них материала для тестирования на коронавирус.

Я не то чтобы не верю вам, но у вас инфа точная?

Иначе не писал бы.
Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.
Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9407
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 2474 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:12

  antey1969 написав:[
Иначе не писал бы.
Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.
Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.

Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем
hume
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 27.12.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:23

  hume написав:
  antey1969 написав:[
Иначе не писал бы.
Какой смысл зраду разгонять, у нас ее и так хватает.
Тестировались нардепы не как больные, а как контактные.

Просто уточнил. Поводов не верить вам у меня нет, а то как могут вести себя власть имущие мы знаем

Обидно другое. Слуги тестятся, а другим в этом праве отказывают.
По сути тому же самому Евролабу запретили проводить экспресс-тесты. И почему? Только потому, что наш МОЗ Европа ткнула в результаты, полученные частной клиникой? Кретинизм да и только.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9407
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 2474 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:48

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:
Принял 60 уколов АНТИБИОТИКА от БАКТЕРИАЛЬНОЙ пневмонии. При короне ВИРУСНАЯ пневмония. От нее нет лекарств. АНТИБИОТИКИ ничем не помогают от ВИРУСА.

и тем не менее рассказы о вливании антибиотика в условиях больнички есть даже от заразившихся медиков (либо италия, либо испания


Я по образованию строитель, поэтому не могу утверждать авторитетно, но антибиотики к вирусам не имеют никакого отношения.
Это во первых.
Во вторых, медработники и ситуации бывают разные.
Как пример. Когда-то у ребенка было ОРВИ, высокая температура, кашель и не сразу начавшиеся сопли. Мы напряглись, что не было соплей и кашель был. Поэтому захотели, чтобы врач послушал бронхи, легкие и тд. Наша врач была не в Украине и выслушав по телефону симптомы, сказала вызывать неотложку. Я резкий противник государственной медицины, но в тот раз пошел на поводу своего врача - мало-ли? Вызвали неотложку, приехала злая тетка, на улице зима, снег, очередная волна гриппа... Проигнорировала просьбу раздеться-разуться(как вариант одеть приготовленные нами бахиллы)-помыть руки. "Мы не раздеваемся". Зашла в комнату к ребенку, походя послушала, говорит - "все чисто", берет карточку, пишет ОРВИ, назначает кучу всякой хрени, в том числе антибиотик. Я ее спрашиваю - Это антибиотик? -Да. - У ребенка бактериальная инфекция? Зачеркивает орви, пишет бронхит (читай выше - послушала - все чисто) и оставляет назначение. Встает, ни слова больше не говоря выходит. Я еле дверь успел придержать, чтобы не хлопнула.

Ну это вам не повезло. Бывает.
Мы недавно вызывали скорую внуку, всё было значительно приличнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 4041 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:04

  EKO написав:
  Vlad442 написав:Интрересная ретроспектива
https://ibigdan.livejournal.com/24888481.html

После фразы: ВОЗ бьёт во все колокола можно дальше и не читать.
Еще 3 недели назад в ВОЗ не видели причин объявлять о пандемии.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Теперь признали, что надо было это сделать на месяц раньше.

Там такие же лабухи сидят как и у нас :|

Можно не читать, глянув на автора. Платный "ЛОМ".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 4041 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 541542543544>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6865 1531547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 13:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83564)
26.03.2020 02:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.