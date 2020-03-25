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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 541542543544 Додано: Чет 26 бер, 2020 03:12 rjkz написав: ..........

В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные. ..........В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.

Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику. Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15748 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4345 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 03:21



25 березня 2020, 15:19



Джерело: засідання Кабміну 25 березня



Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.



У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.



Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.



Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.



До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".



Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.



Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.



У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245078/



25 березня 2020, 13:33



Минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245058/ На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят? yanyura Повідомлень: 5461 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1807 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 03:35 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные. ..........В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.

Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику. Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.



В нашей семье есть опыт сотрудничества с некоторыми частными клиниками, который мы считаем удовлетворяющим наши требования. Хотя и там есть врачи, которых мы предпочитаем. Часть из них специализированные, одна - широкого профиля. Есть педиатр и стоматолог, с которыми многолетние отношения. В нашей семье есть опыт сотрудничества с некоторыми частными клиниками, который мы считаем удовлетворяющим наши требования. Хотя и там есть врачи, которых мы предпочитаем. Часть из них специализированные, одна - широкого профиля. Есть педиатр и стоматолог, с которыми многолетние отношения. rjkz

Повідомлень: 10540 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4538 раз. Подякували: 2380 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 04:23 Libo 2

Повідомлень: 7968 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 04:48 yanyura написав: На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?



25 березня 2020, 15:19



Джерело: засідання Кабміну 25 березня



Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.



У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.



Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.



Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.



До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".



Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.



Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.



У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245078/



25 березня 2020, 13:33



Минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245058/ На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?

Это почти ничего не меняет, так как поляки и словаки, к примеру, просто туристов от нас уже не пускают ни на каком транспорте. Хоть каким способом едь, но на границе ты должен им доказать целесообразность твоего пребывания у них в стране. Это почти ничего не меняет, так как поляки и словаки, к примеру, просто туристов от нас уже не пускают ни на каком транспорте. Хоть каким способом едь, но на границе ты должен им доказать целесообразность твоего пребывания у них в стране. РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 746 З нами з: 27.05.15 Подякував: 143 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 541542543544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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