rjkz написав:.......... В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.
Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?
25 березня 2020, 15:19
Джерело: засідання Кабміну 25 березня
Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.
У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.
Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.
Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.
До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".
Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.
Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.
У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.
rjkz написав:.......... В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.
Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.
В нашей семье есть опыт сотрудничества с некоторыми частными клиниками, который мы считаем удовлетворяющим наши требования. Хотя и там есть врачи, которых мы предпочитаем. Часть из них специализированные, одна - широкого профиля. Есть педиатр и стоматолог, с которыми многолетние отношения.
yanyura написав:На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?
25 березня 2020, 15:19
Джерело: засідання Кабміну 25 березня
Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.
У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.
Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.
Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.
До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".
Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.
Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.
У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.
Это почти ничего не меняет, так как поляки и словаки, к примеру, просто туристов от нас уже не пускают ни на каком транспорте. Хоть каким способом едь, но на границе ты должен им доказать целесообразность твоего пребывания у них в стране.