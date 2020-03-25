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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:12

  rjkz написав:..........
В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.

Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:21

На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?

25 березня 2020, 15:19

Джерело: засідання Кабміну 25 березня

Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.

У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.

Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.

Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.

До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".

Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.

Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.

У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245078/

25 березня 2020, 13:33

Минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245058/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 03:35

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.

Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.


В нашей семье есть опыт сотрудничества с некоторыми частными клиниками, который мы считаем удовлетворяющим наши требования. Хотя и там есть врачи, которых мы предпочитаем. Часть из них специализированные, одна - широкого профиля. Есть педиатр и стоматолог, с которыми многолетние отношения.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 04:23

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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 04:48

  yanyura написав:На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?

25 березня 2020, 15:19

Джерело: засідання Кабміну 25 березня

Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.

У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.

Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.

Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.

До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".

Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.

Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.

У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245078/

25 березня 2020, 13:33

Минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/25/7245058/

Это почти ничего не меняет, так как поляки и словаки, к примеру, просто туристов от нас уже не пускают ни на каком транспорте. Хоть каким способом едь, но на границе ты должен им доказать целесообразность твоего пребывания у них в стране.
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