rjkz написав:.......... В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.
Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?
25 березня 2020, 15:19
Джерело: засідання Кабміну 25 березня
Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.
У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.
Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.
Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.
До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".
Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.
Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.
У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.
rjkz написав:.......... В Украине нельзя полагаться на медицину как на институцию. Надо иметь своих проверенных врачей и/или клиники, на которые можно в той или иной мере положиться. Негосударственные.
Ну, в общем, Вы правы. Причём, скорее, всё же на врача, а не на клинику.
В нашей семье есть опыт сотрудничества с некоторыми частными клиниками, который мы считаем удовлетворяющим наши требования. Хотя и там есть врачи, которых мы предпочитаем. Часть из них специализированные, одна - широкого профиля. Есть педиатр и стоматолог, с которыми многолетние отношения.
yanyura написав:На третий день индеец по прозвищу "Зоркий глаз" заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены. (с) Теперь он думает, а стоит ли выходить из тюрьмы, здесь кормят, поят, а то, что его решают повесить, так это случится только через несколько дней, а может и не повесят?
25 березня 2020, 15:19
Джерело: засідання Кабміну 25 березня
Пряма мова Шмигаля: "Пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень.
У цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується.
Це посилює і збільшує кількість заражених на цю інфекцію людей.
Пропонується міністерству інфраструктури, міністерству юстиції, міністерству внутрішніх справ, міністерству закордонних справ, профільним віцепрем’єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого наголошую пасажирського сполучення або перетинання.
До кінця п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидві сторони. Прошу таку пропозицію розробити, опрацювати, погодити і винести. Ми невідкладно зберемо позачергове засідання уряду, щоб ми це рішення затвердили".
Деталі: Шмигаль додав, що у разі необхідності таке рішення винесуть на розгляд засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У комунікаційному штабі Кабміну УП уточнили, що про заборону перетинати кордон не йдеться.
Відзначається, що до п'ятниці урядовці мають проаналізувати та розробити певний план дій, а наразі це лише пропозиція. В уряді поки не знають, чи буде стосуватися ініціатива громадян України, які планують повертатися з-за кордону.
У КМУ наголосили, що йдеться лише про пасажирське сполучення, а не приватні поїздки.
Это почти ничего не меняет, так как поляки и словаки, к примеру, просто туристов от нас уже не пускают ни на каком транспорте. Хоть каким способом едь, но на границе ты должен им доказать целесообразность твоего пребывания у них в стране.
Ну само собой, вопросы соответствия количества зараженных и наличия тест систем обсуждалось еще в самом начале темы. Понятно что реальное количество зараженных в разы а может на порядки выше. На сегодня имеем хоть какую то статистику, только сейчас начинают прибывать тесты в достаточном количестве. И поэтому с этого момента можно начинать отслеживать статистику , чтобы хоть как то можно было бы оценить масштабы заражения.
Surfer вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.
…как разводят хомячков…)))
"...В Италии умершими от коронавируса считаются все, у кого вирус был обнаружен при жизни или после смерти - в этой стране, в отличие от многих других, проводятся посмертные тесты на COVID-19..." - вот и ответ, почему в Италии такая смертность (https://news.israelinfo.co.il/health/85515).
В 80% случаях коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. И вот поступает в реанимацию старушка с бессимптомной формой с обострением хронической сердечной недостаточности или инсультом. Умирает. Тестят. Находят коронавирус. Все. Крик на весь мир: еще одна жертва коронавируса!..
США: на 35 048 заражений только 64 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 401 человек умер (1,1%).
Германия: на 24 806 заражений только 2(!!!) человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 93 человека умерло (0,3%).
Сразу бросаются в глаза разительные отличия от той же Италии или Испании не только уровнем смертности от количества выявленных заражений, но и количеством тяжелых больных, требующих интенсивной терапии.
Что, немцы и американцы изобрели какую-то чудо-вакцину или разработали чудо-протоколы лечения? Нет. Тогда об этом уже трубил бы весь медицинский мир.
Или там тупо не хотят портить идиллическую картину и всех инфицированных гонят из больниц умирать под заборами и на лавочках? Тоже нет. Иначе сеть уже была бы забита соответствующими видео.
Тогда в чем же дело? Ответ напрашивается один: все дело в формировании статистики. Казалось бы, при такой «угрозе» человечеству и тому вниманию, которое уделяет коронавирусу весь мир, уже должен быть разработан единый протокол формирования статданных, дабы не допускать манипуляций и иметь объективную картину. Но такого протокола НЕТ!!!
Кто-то продолжает заносить в сводки только тех, у кого выявлена прямая связь между коронавирусом и последовавшими осложнениями и смертью. А кто-то, по примеру Италии, начинает тестить всех умерших и поступивших в больницы, внося в статистику даже тех, у кого коронавирусная инфекция протекала в бессимптомной форме. Можно провести натянутую аналогию с вирусом герпеса, носителем которого является, по разным источникам, до 60% населения Земли: если сегодня начать тестить всех умерших и находящихся в реанимации, вне зависимости от клинических проявлений, то герпес станет главным убийцей человечества.
И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику.