Это кого удалось диагностировать ?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 05:03
Додано: Чет 26 бер, 2020 05:31
Ну само собой, вопросы соответствия количества зараженных и наличия тест систем обсуждалось еще в самом начале темы. Понятно что реальное количество зараженных в разы а может на порядки выше. На сегодня имеем хоть какую то статистику, только сейчас начинают прибывать тесты в достаточном количестве. И поэтому с этого момента можно начинать отслеживать статистику , чтобы хоть как то можно было бы оценить масштабы заражения.
Додано: Чет 26 бер, 2020 06:10
Surfer вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.
…как разводят хомячков…)))
"...В Италии умершими от коронавируса считаются все, у кого вирус был обнаружен при жизни или после смерти - в этой стране, в отличие от многих других, проводятся посмертные тесты на COVID-19..." - вот и ответ, почему в Италии такая смертность (
В 80% случаях коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. И вот поступает в реанимацию старушка с бессимптомной формой с обострением хронической сердечной недостаточности или инсультом. Умирает. Тестят. Находят коронавирус. Все. Крик на весь мир: еще одна жертва коронавируса!..
А вот данные двух ведущих экономик мира: США и Германии (
США: на 35 048 заражений только 64 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 401 человек умер (1,1%).
Германия: на 24 806 заражений только 2(!!!) человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 93 человека умерло (0,3%).
Сразу бросаются в глаза разительные отличия от той же Италии или Испании не только уровнем смертности от количества выявленных заражений, но и количеством тяжелых больных, требующих интенсивной терапии.
Что, немцы и американцы изобрели какую-то чудо-вакцину или разработали чудо-протоколы лечения? Нет. Тогда об этом уже трубил бы весь медицинский мир.
Или там тупо не хотят портить идиллическую картину и всех инфицированных гонят из больниц умирать под заборами и на лавочках? Тоже нет. Иначе сеть уже была бы забита соответствующими видео.
Тогда в чем же дело? Ответ напрашивается один: все дело в формировании статистики. Казалось бы, при такой «угрозе» человечеству и тому вниманию, которое уделяет коронавирусу весь мир, уже должен быть разработан единый протокол формирования статданных, дабы не допускать манипуляций и иметь объективную картину. Но такого протокола НЕТ!!!
Кто-то продолжает заносить в сводки только тех, у кого выявлена прямая связь между коронавирусом и последовавшими осложнениями и смертью. А кто-то, по примеру Италии, начинает тестить всех умерших и поступивших в больницы, внося в статистику даже тех, у кого коронавирусная инфекция протекала в бессимптомной форме. Можно провести натянутую аналогию с вирусом герпеса, носителем которого является, по разным источникам, до 60% населения Земли: если сегодня начать тестить всех умерших и находящихся в реанимации, вне зависимости от клинических проявлений, то герпес станет главным убийцей человечества.
И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику.
Додано: Чет 26 бер, 2020 06:54
Алекс добрался до Невады. Очкует еще больше. Там спрятали стволы. Тоже хочет домой на нашу милую Украину.
Додано: Чет 26 бер, 2020 06:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В США невиданный скачок сегодня: +9009 новых случаев. Практически половина из них приходится на штат Нью-Йорк. Умерло за день 130 человек.
Можно хоть 2 трл долларов залить.. на эпидемию это не влияет..
Вообще Штаты так расп.. отнеслись к вирусу.. Почему так?
В этом плане Украина работает на опережение...
Я еще помню твит Трампа потеплеет и все пройдет который он опубликовал в конце января. У него тупые советники или все гораздо хуже..
с своими жесткими карантинами мне импонирует наш подход..
если бы не провалы с СИЗ и депутатские походы к больницам вообще вопросов бы не было..
Количество инфицированных коронавирусом в Польше превысило одну тысячу
мы отстаем с шагом 7 дней от Польши..
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наступна велика програма від віслюка 'ПОМРИ ВДОМА'
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:25
Народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с женой Ириной были госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка. Туда обычно попадают все москвичи с подозрением на коронавирус. У супругов диагностировали воспаление легких.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Звезда эстрады попал в больницу еще 24 марта. Об этом прессе рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев.
"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сказал позавчера Дмитриев.
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:33
Таке питання задаєш дивне,
будуть підключати тих, хто має владу/бабло.
Чи не читав документ КМДА, там чітко написано кого лікувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:41
імхо, якщо є тільки бабло, то не підключать. тільки якщо є зв"язки.
а так, якщо ти з вулиці і 10к баксів думаю не допоможуть. через охоронський кордон не пройдеш.
зі. ти правильно зробив, що в "криївку" прорвався. більше шансів вижити.
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