Додано: Чет 26 бер, 2020 06:10

вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.…как разводят хомячков…)))"...В Италии умершими от коронавируса считаются все, у кого вирус был обнаружен при жизни или после смерти - в этой стране, в отличие от многих других, проводятся посмертные тесты на COVID-19..." - вот и ответ, почему в Италии такая смертность ().В 80% случаях коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. И вот поступает в реанимацию старушка с бессимптомной формой с обострением хронической сердечной недостаточности или инсультом. Умирает. Тестят. Находят коронавирус. Все. Крик на весь мир: еще одна жертва коронавируса!..А вот данные двух ведущих экономик мира: США и Германии (Пандемия_COVID-19).США: на 35 048 заражений только 64 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 401 человек умер (1,1%).Германия: на 24 806 заражений только 2(!!!) человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 93 человека умерло (0,3%).Сразу бросаются в глаза разительные отличия от той же Италии или Испании не только уровнем смертности от количества выявленных заражений, но и количеством тяжелых больных, требующих интенсивной терапии.Что, немцы и американцы изобрели какую-то чудо-вакцину или разработали чудо-протоколы лечения? Нет. Тогда об этом уже трубил бы весь медицинский мир.Или там тупо не хотят портить идиллическую картину и всех инфицированных гонят из больниц умирать под заборами и на лавочках? Тоже нет. Иначе сеть уже была бы забита соответствующими видео.Тогда в чем же дело? Ответ напрашивается один: все дело в формировании статистики. Казалось бы, при такой «угрозе» человечеству и тому вниманию, которое уделяет коронавирусу весь мир, уже должен быть разработан единый протокол формирования статданных, дабы не допускать манипуляций и иметь объективную картину. Но такого протокола НЕТ!!!Кто-то продолжает заносить в сводки только тех, у кого выявлена прямая связь между коронавирусом и последовавшими осложнениями и смертью. А кто-то, по примеру Италии, начинает тестить всех умерших и поступивших в больницы, внося в статистику даже тех, у кого коронавирусная инфекция протекала в бессимптомной форме. Можно провести натянутую аналогию с вирусом герпеса, носителем которого является, по разным источникам, до 60% населения Земли: если сегодня начать тестить всех умерших и находящихся в реанимации, вне зависимости от клинических проявлений, то герпес станет главным убийцей человечества.И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику.