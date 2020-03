Додано: Чет 26 бер, 2020 07:33

Игорь Алексеевич написав: но, что в зоне риска только +70????

чушь и я уже не раз про это писал.

взяли статистику Италии, когда массово болели и умирали +70

а никто не задумывался почему такая статистика????

надо просто посмотреть сообщения в этот период людей из Италии, которые сообщали - больницы не успевают принимать больных. аппаратов искусственного дыхания для всех не хватает. подключают в первую очередь к ним людей молодого возраста.

поэтому и статистика из Италии такая, что типа больше смертность кому +70.

теперь смотрим статистику на начальном этапе, когда только начинался там вирус и то же самое у нас. Болеют от младенца до стариков. пока нет пика и есть места в больницах. а вот что будет далее, когда все больницы будут забиты??? мы столкнемся с такой же проблемой, как в Италии - кого подключать к аппарату??? вот тогда и у нас статистика сразу изменится на +70, типа заболевших больше и смертность у них выше. А на самом деле просто переполнены будут все койки места и не хватка аппаратов.

да ещё в Италии на один аппарат 3 пациента, а у нас более 15 на один аппарат.

Таке питання задаєш дивне,

будуть підключати тих, хто має владу/бабло.

