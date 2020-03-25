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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 05:03

  Surfer написав:Уже 145 зараженных, 5 летальныхЗображення


Это кого удалось диагностировать ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 05:31

  moldashavanin написав:
  Surfer написав:Уже 145 зараженных, 5 летальныхЗображення


Это кого удалось диагностировать ?


Ну само собой, вопросы соответствия количества зараженных и наличия тест систем обсуждалось еще в самом начале темы. Понятно что реальное количество зараженных в разы а может на порядки выше. На сегодня имеем хоть какую то статистику, только сейчас начинают прибывать тесты в достаточном количестве. И поэтому с этого момента можно начинать отслеживать статистику , чтобы хоть как то можно было бы оценить масштабы заражения.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:10

Surfer вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.

…как разводят хомячков…)))

"...В Италии умершими от коронавируса считаются все, у кого вирус был обнаружен при жизни или после смерти - в этой стране, в отличие от многих других, проводятся посмертные тесты на COVID-19..." - вот и ответ, почему в Италии такая смертность (https://news.israelinfo.co.il/health/85515).

В 80% случаях коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. И вот поступает в реанимацию старушка с бессимптомной формой с обострением хронической сердечной недостаточности или инсультом. Умирает. Тестят. Находят коронавирус. Все. Крик на весь мир: еще одна жертва коронавируса!..

А вот данные двух ведущих экономик мира: США и Германии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19).

США: на 35 048 заражений только 64 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 401 человек умер (1,1%).

Германия: на 24 806 заражений только 2(!!!) человека находятся в тяжелом и критическом состоянии и 93 человека умерло (0,3%).

Сразу бросаются в глаза разительные отличия от той же Италии или Испании не только уровнем смертности от количества выявленных заражений, но и количеством тяжелых больных, требующих интенсивной терапии.

Что, немцы и американцы изобрели какую-то чудо-вакцину или разработали чудо-протоколы лечения? Нет. Тогда об этом уже трубил бы весь медицинский мир.

Или там тупо не хотят портить идиллическую картину и всех инфицированных гонят из больниц умирать под заборами и на лавочках? Тоже нет. Иначе сеть уже была бы забита соответствующими видео.

Тогда в чем же дело? Ответ напрашивается один: все дело в формировании статистики. Казалось бы, при такой «угрозе» человечеству и тому вниманию, которое уделяет коронавирусу весь мир, уже должен быть разработан единый протокол формирования статданных, дабы не допускать манипуляций и иметь объективную картину. Но такого протокола НЕТ!!!

Кто-то продолжает заносить в сводки только тех, у кого выявлена прямая связь между коронавирусом и последовавшими осложнениями и смертью. А кто-то, по примеру Италии, начинает тестить всех умерших и поступивших в больницы, внося в статистику даже тех, у кого коронавирусная инфекция протекала в бессимптомной форме. Можно провести натянутую аналогию с вирусом герпеса, носителем которого является, по разным источникам, до 60% населения Земли: если сегодня начать тестить всех умерших и находящихся в реанимации, вне зависимости от клинических проявлений, то герпес станет главным убийцей человечества.

И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику.
awm111
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:54

Алекс добрался до Невады. Очкует еще больше. Там спрятали стволы. Тоже хочет домой на нашу милую Украину.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В США невиданный скачок сегодня: +9009 новых случаев. Практически половина из них приходится на штат Нью-Йорк. Умерло за день 130 человек.
Можно хоть 2 трл долларов залить.. на эпидемию это не влияет..
Вообще Штаты так расп.. отнеслись к вирусу.. Почему так?
В этом плане Украина работает на опережение...
Я еще помню твит Трампа потеплеет и все пройдет который он опубликовал в конце января. У него тупые советники или все гораздо хуже..
с своими жесткими карантинами мне импонирует наш подход..
если бы не провалы с СИЗ и депутатские походы к больницам вообще вопросов бы не было..

Количество инфицированных коронавирусом в Польше превысило одну тысячу
https://www.polskieradio.pl/397/7830/Ar ... 1%87%d1%83
мы отстаем с шагом 7 дней от Польши..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наступна велика програма від віслюка 'ПОМРИ ВДОМА'
awm111
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:25

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с женой Ириной были госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка. Туда обычно попадают все москвичи с подозрением на коронавирус. У супругов диагностировали воспаление легких.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Звезда эстрады попал в больницу еще 24 марта. Об этом прессе рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев.

"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сказал позавчера Дмитриев.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:33

  Игорь Алексеевич написав:но, что в зоне риска только +70???? :shock:
чушь и я уже не раз про это писал.
взяли статистику Италии, когда массово болели и умирали +70
а никто не задумывался почему такая статистика????
надо просто посмотреть сообщения в этот период людей из Италии, которые сообщали - больницы не успевают принимать больных. аппаратов искусственного дыхания для всех не хватает. подключают в первую очередь к ним людей молодого возраста.
поэтому и статистика из Италии такая, что типа больше смертность кому +70.
теперь смотрим статистику на начальном этапе, когда только начинался там вирус и то же самое у нас. Болеют от младенца до стариков. пока нет пика и есть места в больницах. а вот что будет далее, когда все больницы будут забиты??? мы столкнемся с такой же проблемой, как в Италии - кого подключать к аппарату??? вот тогда и у нас статистика сразу изменится на +70, типа заболевших больше и смертность у них выше. А на самом деле просто переполнены будут все койки места и не хватка аппаратов.
да ещё в Италии на один аппарат 3 пациента, а у нас более 15 на один аппарат.
поэтому статистика у нас может быть +60 :roll:

Таке питання задаєш дивне,
будуть підключати тих, хто має владу/бабло.
Чи не читав документ КМДА, там чітко написано кого лікувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:41

  flyman написав:будуть підключати тих, хто має владу/бабло.
Чи не читав документ КМДА, там чітко написано кого лікувати.


імхо, якщо є тільки бабло, то не підключать. тільки якщо є зв"язки.
а так, якщо ти з вулиці і 10к баксів думаю не допоможуть. через охоронський кордон не пройдеш.

зі. ти правильно зробив, що в "криївку" прорвався. більше шансів вижити.
change_pm
 
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