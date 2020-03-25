moldashavanin написав: Это кого удалось диагностировать ?
Ну само собой, вопросы соответствия количества зараженных и наличия тест систем обсуждалось еще в самом начале темы. Понятно что реальное количество зараженных в разы а может на порядки выше. На сегодня имеем хоть какую то статистику, только сейчас начинают прибывать тесты в достаточном количестве. И поэтому с этого момента можно начинать отслеживать статистику , чтобы хоть как то можно было бы оценить масштабы заражения.
Эта статистика - фуфло . эта статистика показывает запоздалые процессы заражения эта статистика частичная и охватывает неизвестно Что
awm111 написав: вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба. …как разводят хомячков…))) И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику. ------------------------------------------------------------------------------------- велика програма від віслюка 'ПОМРИ ВДОМА'
помітив, що російську конспірологічну пропаганду розповсюджують саме порохоботи. Співпадіння? Не думаю. я б за таку пропаганду банив, адже завжди знайдеться той хто поведеться на цю пропаганду і буде ігнорувати карантинні заходи, чи навіть протидіяти їм.
Востаннє редагувалось unicdima в Чет 26 бер, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
awm111 написав: вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба. …как разводят хомячков…))) И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику. ------------------------------------------------------------------------------------- велика програма від віслюка 'ПОМРИ ВДОМА'
помітив, що російську конспірологічну пропаганду розповсюджують саме порохоботи. Співпадіння? Не думаю. я б за таку пропаганду банив, адже завжди знайдеться той хто поведеться на цю пропаганду і буде ігнорувати карантинні заходи.
была ветка как ветка с 20 января по 20 февраля потом набежало всяких мутантов.. 20 страниц инфы ноль.. говорю с теми кто создавал эту ветку у них пропало желание давать аналитику.. а еще всякие упыри залезли может перейдете на другие ветки по политическим вопросом общаться. не время сейчас..успеете еще ..