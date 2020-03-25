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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 544545546547>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:16

Усі нові заражені на Тернопольщині - медики

Оце нормально??? телепні, хто їх в ВІП палатах буде лікувати, коли всі медики тю-тю???

ps. Політичний прогноз - якщо Russia в штопор не звалиться, то коли ми звалимось, не здивуюсь, якщо зелені чоловічки будуть розвертати польові шпиталі, а ми будемо казати - Спасибо!

pps. Про незадежність можемо тоді забути.
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 26 бер, 2020 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:19

  Libo написав:Алекс добрался до Невады. Очкует еще больше. Там спрятали стволы. Тоже хочет домой на нашу милую Украину.
:lol: :lol: :lol:


Так собирайтесь быстренько в компанию с такими же,заказывайте самолет из Украины и возвращайтесь - родина вас ждет с масками,ивл и отдельными боксами в комфортабельных больницах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:20

  shapo написав:
  Libo написав:Алекс добрался до Невады. Очкует еще больше. Там спрятали стволы. Тоже хочет домой на нашу милую Украину.
:lol: :lol: :lol:


Так собирайтесь быстренько в компанию с такими же,заказывайте самолет из Украины и возвращайтесь - родина вас ждет с масками,ивл и отдельными боксами в комфортабельных больницах


Давай Libo, давай...Не сци...Повертайся, літаки літають.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:25

  change_pm написав:Давай Libo, давай...Не сци...Повертайся, літаки літають.


Да можно не только сцать, но и привычно бздеть в самолете - родина простит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:28

  shapo написав:
  change_pm написав:Давай Libo, давай...Не сци...Повертайся, літаки літають.


Да можно не только сцать, но и привычно бздеть в самолете - родина простит

На жаль, наша потворна судейська система і охлократична влада все простить укро-бидло- еліті, яка привезла короновірус в Київ і робила вигляд, що нічого не трапилось


https://uainfo.org/blognews/1585185798- ... velya.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:31

  Surfer написав:
  moldashavanin написав:
Это кого удалось диагностировать ?


Ну само собой, вопросы соответствия количества зараженных и наличия тест систем обсуждалось еще в самом начале темы. Понятно что реальное количество зараженных в разы а может на порядки выше. На сегодня имеем хоть какую то статистику, только сейчас начинают прибывать тесты в достаточном количестве. И поэтому с этого момента можно начинать отслеживать статистику , чтобы хоть как то можно было бы оценить масштабы заражения.


Эта статистика - фуфло .
эта статистика показывает запоздалые процессы заражения
эта статистика частичная и охватывает неизвестно Что
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:правильно зробив, що в "криївку" прорвався. більше шансів вижити.
тоже думаю свежий воздух-лучше.Мрут городские в городском смраду.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:37

рекомендую
хороший анализ по ситуации, динамике в мире, "часто задаваемым вопросам"

https://www.youtube.com/watch?v=L2RxfcjYzYA
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 26 бер, 2020 09:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:37

  awm111 написав: вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.
…как разводят хомячков…)))
И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику.
-------------------------------------------------------------------------------------
велика програма від віслюка 'ПОМРИ ВДОМА'

помітив, що російську конспірологічну пропаганду розповсюджують саме порохоботи.
Співпадіння?
Не думаю.
я б за таку пропаганду банив, адже завжди знайдеться той хто поведеться на цю пропаганду і буде ігнорувати карантинні заходи, чи навіть протидіяти їм.
Востаннє редагувалось unicdima в Чет 26 бер, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:50

  unicdima написав:
  awm111 написав: вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.
…как разводят хомячков…)))
И снова подходим к версии о том, что пандемия коронавируса – это пандемия ОРВИ с соответствующими последствиями, но вокруг которой искусственно разогнали апокалиптическую панику.
-------------------------------------------------------------------------------------
велика програма від віслюка 'ПОМРИ ВДОМА'

помітив, що російську конспірологічну пропаганду розповсюджують саме порохоботи.
Співпадіння?
Не думаю.
я б за таку пропаганду банив, адже завжди знайдеться той хто поведеться на цю пропаганду і буде ігнорувати карантинні заходи.


была ветка как ветка с 20 января по 20 февраля потом набежало всяких мутантов.. 20 страниц инфы ноль.. говорю с теми кто создавал эту ветку у них пропало желание давать аналитику..
а еще всякие упыри залезли может перейдете на другие ветки по политическим вопросом общаться. не время сейчас..успеете еще ..
vladislavlvov
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