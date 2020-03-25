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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:00

  vladislavlvov написав:была ветка как ветка с 20 января по 20 февраля потом набежало всяких мутантов.. 20 страниц инфы ноль.. говорю с теми кто создавал эту ветку у них пропало желание давать аналитику..
а еще всякие упыри залезли может перейдете на другие ветки по политическим вопросом общаться. не время сейчас..успеете еще ..

чого ти до мене маєш претензії, а не до тих хто тягне сюди фейкову конспірологію?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:03

  Frant написав:На жаль, наша потворна судейська система і охлократична влада все простить укро-бидло- еліті, яка привезла короновірус в Київ і робила вигляд, що нічого не трапилось


https://uainfo.org/blognews/1585185798- ... velya.html


Кожного дня ми дізнаємося з новин ім'я тієї чи іншої знаменитості, яка виявилася інфікованою короновірусом. Політики, громадські діячі, діячі культури, спортсмени розповідають як протікає хвороба, закликають залишатися вдома, захистити своїх родичів
Тобто поводяться як відповідальні люди, які думають про своїх співвітчизників.

І тільки в Україні - все з точністю до навпаки. Пасажири так званих «куршевельскіх» рейсів приховували своє захворювання стільки, скільки могли. Вся їхня поведінка - справжнісінький фейеверк безвідповідальності. Сама поїздка на 8 березня на лижний курорт в одну з європейських країн у розпал епідемії на континенті - чудовий доказ того, до якої міри ці люди відірвані від життя, від реальних новин. Спроба приховати своє захворювання від громадськості - прекрасний доказ повного презирства до країни і її громадян.

Сам факт приховування позитивних тестів компанією "Євролаб" - просто катастрофа, тому що в результаті носії вірусу продовжували контактувати з великою кількістю людей і сприяти його поширенню. Але навіть після оприлюднення інформації практично всі ці люди, добре відомі країні, зберігають горде мовчання. З громадськістю ділиться інформацією тільки народний депутат Сергій Шахов. Колишній віце-прем'єр Валерій Хорошковський заявив, що захворювання - це його особиста справа і справа його близьких. І, схоже, в цьому щиро впевнені всі інші пасажири «куршевельскіх» рейсів.

Парадокс, але поки ми говоримо про неперевірених на вірус гастарбайтерів, які повертаються з європейських країн, вірус до Києва занесли перевірені найбагатші і найвпливовіші люди країни. Парадокс, але про інфікування російських гостей Куршевеля в країні, де інформація ретельно дозується, стало відомо набагато раніше ніж в Україні з її демократією і розслідувательською журналістикою. Парадокс, але люди, які повинні були бути зацікавлені в стабільності української економіки своїми власними діями сприяють посиленню епідемії і продовженню карантину.

Яка жахлива безвідповідальність! Яка неповага до людей! Яке гнітюче відчуття від того, що люди, які повинні відповідати за країну, не здатні відповідати навіть за самих себе.

https://espreso.tv/article/2020/03/25/v ... vidalnosti
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80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa
В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/
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