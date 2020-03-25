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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 544545546547 Додано: Чет 26 бер, 2020 09:00 vladislavlvov написав: была ветка как ветка с 20 января по 20 февраля потом набежало всяких мутантов.. 20 страниц инфы ноль.. говорю с теми кто создавал эту ветку у них пропало желание давать аналитику..

а еще всякие упыри залезли может перейдете на другие ветки по политическим вопросом общаться. не время сейчас..успеете еще .. была ветка как ветка с 20 января по 20 февраля потом набежало всяких мутантов.. 20 страниц инфы ноль.. говорю с теми кто создавал эту ветку у них пропало желание давать аналитику..а еще всякие упыри залезли может перейдете на другие ветки по политическим вопросом общаться. не время сейчас..успеете еще ..

чого ти до мене маєш претензії, а не до тих хто тягне сюди фейкову конспірологію? чого ти до мене маєш претензії, а не до тих хто тягне сюди фейкову конспірологію? unicdima

Повідомлень: 84 З нами з: 10.06.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 09:03 Frant написав: На жаль, наша потворна судейська система і охлократична влада все простить укро-бидло- еліті, яка привезла короновірус в Київ і робила вигляд, що нічого не трапилось





https://uainfo.org/blognews/1585185798- ... velya.html На жаль, наша потворна судейська система і охлократична влада все простить укро-бидло- еліті, яка привезла короновірус в Київ і робила вигляд, що нічого не трапилось



Кожного дня ми дізнаємося з новин ім'я тієї чи іншої знаменитості, яка виявилася інфікованою короновірусом. Політики, громадські діячі, діячі культури, спортсмени розповідають як протікає хвороба, закликають залишатися вдома, захистити своїх родичів

Тобто поводяться як відповідальні люди, які думають про своїх співвітчизників.



І тільки в Україні - все з точністю до навпаки. Пасажири так званих «куршевельскіх» рейсів приховували своє захворювання стільки, скільки могли. Вся їхня поведінка - справжнісінький фейеверк безвідповідальності. Сама поїздка на 8 березня на лижний курорт в одну з європейських країн у розпал епідемії на континенті - чудовий доказ того, до якої міри ці люди відірвані від життя, від реальних новин. Спроба приховати своє захворювання від громадськості - прекрасний доказ повного презирства до країни і її громадян.



Сам факт приховування позитивних тестів компанією "Євролаб" - просто катастрофа, тому що в результаті носії вірусу продовжували контактувати з великою кількістю людей і сприяти його поширенню. Але навіть після оприлюднення інформації практично всі ці люди, добре відомі країні, зберігають горде мовчання. З громадськістю ділиться інформацією тільки народний депутат Сергій Шахов. Колишній віце-прем'єр Валерій Хорошковський заявив, що захворювання - це його особиста справа і справа його близьких. І, схоже, в цьому щиро впевнені всі інші пасажири «куршевельскіх» рейсів.



Парадокс, але поки ми говоримо про неперевірених на вірус гастарбайтерів, які повертаються з європейських країн, вірус до Києва занесли перевірені найбагатші і найвпливовіші люди країни. Парадокс, але про інфікування російських гостей Куршевеля в країні, де інформація ретельно дозується, стало відомо набагато раніше ніж в Україні з її демократією і розслідувательською журналістикою. Парадокс, але люди, які повинні були бути зацікавлені в стабільності української економіки своїми власними діями сприяють посиленню епідемії і продовженню карантину.



Яка жахлива безвідповідальність! Яка неповага до людей! Яке гнітюче відчуття від того, що люди, які повинні відповідати за країну, не здатні відповідати навіть за самих себе.



https://espreso.tv/article/2020/03/25/v ... vidalnosti Кожного дня ми дізнаємося з новин ім'я тієї чи іншої знаменитості, яка виявилася інфікованою короновірусом. Політики, громадські діячі, діячі культури, спортсмени розповідають як протікає хвороба, закликають залишатися вдома, захистити своїх родичівТобто поводяться як відповідальні люди, які думають про своїх співвітчизників.І тільки в Україні - все з точністю до навпаки. Пасажири так званих «куршевельскіх» рейсів приховували своє захворювання стільки, скільки могли. Вся їхня поведінка - справжнісінький фейеверк безвідповідальності. Сама поїздка на 8 березня на лижний курорт в одну з європейських країн у розпал епідемії на континенті - чудовий доказ того, до якої міри ці люди відірвані від життя, від реальних новин. Спроба приховати своє захворювання від громадськості - прекрасний доказ повного презирства до країни і її громадян.Сам факт приховування позитивних тестів компанією "Євролаб" - просто катастрофа, тому що в результаті носії вірусу продовжували контактувати з великою кількістю людей і сприяти його поширенню. Але навіть після оприлюднення інформації практично всі ці люди, добре відомі країні, зберігають горде мовчання. З громадськістю ділиться інформацією тільки народний депутат Сергій Шахов. Колишній віце-прем'єр Валерій Хорошковський заявив, що захворювання - це його особиста справа і справа його близьких. І, схоже, в цьому щиро впевнені всі інші пасажири «куршевельскіх» рейсів.Парадокс, але поки ми говоримо про неперевірених на вірус гастарбайтерів, які повертаються з європейських країн, вірус до Києва занесли перевірені найбагатші і найвпливовіші люди країни. Парадокс, але про інфікування російських гостей Куршевеля в країні, де інформація ретельно дозується, стало відомо набагато раніше ніж в Україні з її демократією і розслідувательською журналістикою. Парадокс, але люди, які повинні були бути зацікавлені в стабільності української економіки своїми власними діями сприяють посиленню епідемії і продовженню карантину. V2 4 Повідомлень: 6555 З нами з: 03.07.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26 Твіттер білоруського блогера, який усі ці місяці копався в темі і ставив незручні питання мозу, заблоковано stargazer Повідомлень: 988 З нами з: 15.04.09 Подякував: 320 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 09:31

В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/ 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La StampaВ итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом. 19yuriy91 Повідомлень: 2488 З нами з: 15.09.12 Подякував: 235 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 544545546547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6865 1531646

ЛОБ Сер 25 бер, 2020 13:16