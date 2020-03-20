Frant написав:Чи буде Зеленський з Бенедиктовою карати свою зебільну зеКоманду за те, що в січні-лютому 2020 були продані за кордон весь запас спец. противірусного медичного обладнання???
От у мене після таких повідомлень завжди виникає одна думка - як могли щось продати з Держрезерву ? Це ж однозначно кримінал . І , що характерно - це відбувається регулярно і за будь-якої влади . Наша прокуратура не вміє розслідувати , а суд не посадить ніколи ?
А як самі себе посадятять? В шию гнати. Зе_енд як Янукович не дотягне до кінця терміну.
Так такі питання вже ставилися - і толку ... Нічого по суті не міняється ... Ну будуть чергові вибори - навіть передчасні . І кого вибирати ? Знову старих-старих перепросити ? Чи нових-нових ?
Интересно, почему у нас не прибавляется выздоровивших.. Не все же из заболевших заболели прям в тот же день, по идее они уже около недели болеют. ЗЫ никто не находил фейсбук/инстагарм/телеграм пана который вылечился?
st512 написав:Интересно, почему у нас не прибавляется выздоровивших.. Не все же из заболевших заболели прям в тот же день, по идее они уже около недели болеют. ЗЫ никто не находил фейсбук/инстагарм/телеграм пана который вылечился?
Так там процес йде довго - 2-3 тижні ... У всіх так - затримка велика . В Китаї зараз кількість здорових різко збільшується ...
19yuriy91 написав:80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/
Если им эта помощь не нужна, то могут и не принимать ее и отправить все и всех обратно а РФ, а не поливать грязью РФ при этом продолжая пользоваться ихней помощью
Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом.
Как сообщает "Европейская правда", о ходе своей болезни Шевченко написал на своей странице в Facebook.
"С 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы для жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал Шевченко.
36-летний дипломат отметил, что шансы серьезно заболеть одинаковы у всех, а в больнице, где он лежал, пожилых людей было примерно 15 процентов.
"Абсолютное большинство - от 20 до 60 равномерно распределены, напомню - в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома", - написал он.
Востаннє редагувалось varlo в Чет 26 бер, 2020 10:57, всього редагувалось 2 разів.
У кого-то есть похожие симптомы? Небольшая боль в шее, чувствуется четвертый день ноющая боль в районе лимфоузлов. Вчера раз пять-шесть кашлянул. Кашель сухой. Чихаю по утрам уже на протяжении двух лет. Температуры нет. В Куршавеле был еще до католического рождества, но 7 марта летел из Батуми в Киев.