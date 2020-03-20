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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 546547548549>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:19

  Ethereum написав:
  Puente написав:
  Frant написав:Чи буде Зеленський з Бенедиктовою карати свою зебільну зеКоманду за те, що в січні-лютому 2020 були продані за кордон весь запас спец. противірусного медичного обладнання???



От у мене після таких повідомлень завжди виникає одна думка - як могли щось продати з Держрезерву ? Це ж однозначно кримінал . І , що характерно - це відбувається регулярно і за будь-якої влади . Наша прокуратура не вміє розслідувати , а суд не посадить ніколи ?


А як самі себе посадятять?
В шию гнати. Зе_енд як Янукович не дотягне до кінця терміну.


Так такі питання вже ставилися - і толку ... Нічого по суті не міняється ...
Ну будуть чергові вибори - навіть передчасні . І кого вибирати ? Знову старих-старих перепросити ? Чи нових-нових ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:19

Ось графік захворюваності короновірусом по Україні (без окупованих Росією регіонів).
З 20.03.2020.
Верхній графік - захворівші, нижній - померші.

Буду регулярно друкувати, якщо кому цікаво.
Дані взято з офіційного сайту МОЗ.
https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-ncov-

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Frant написав:Буду регулярно друкувати, якщо кому цікаво.
Якщо можна,ще по Туреччині,там багато щирих українців,якраз буде в улюблену ними тему гілки "Эпидемия коронавируса в мире"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно, почему у нас не прибавляется выздоровивших.. Не все же из заболевших заболели прям в тот же день, по идее они уже около недели болеют.
ЗЫ никто не находил фейсбук/инстагарм/телеграм пана который вылечился?
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:39

Frant
Друкуйте - цікаво все це зразу бачити в часі - і історію , і динаміку ...
Не шукати і згадувати - як було два тижні тому ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:41

  st512 написав:Интересно, почему у нас не прибавляется выздоровивших.. Не все же из заболевших заболели прям в тот же день, по идее они уже около недели болеют.
ЗЫ никто не находил фейсбук/инстагарм/телеграм пана который вылечился?

Так там процес йде довго - 2-3 тижні ... У всіх так - затримка велика . В Китаї зараз кількість здорових різко збільшується ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:44

Кличко сказав, що нардепам не положено ВІП-палати!

Най організовують приватні інфекцйні клініки, і там собі забезпечують привілегії. За свій рахунок, уроти.

https://petrimazepa.com/klichko_soobsch ... _polozheny
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:51

  19yuriy91 написав:80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa
В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/

Если им эта помощь не нужна, то могут и не принимать ее и отправить все и всех обратно а РФ, а не поливать грязью РФ при этом продолжая пользоваться ихней помощью
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/26/7245180/
В Мюнхене выздоровел украинский дипломат, который был в реанимации из-за коронавируса

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", о ходе своей болезни Шевченко написал на своей странице в Facebook.

"С 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы для жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал Шевченко.

36-летний дипломат отметил, что шансы серьезно заболеть одинаковы у всех, а в больнице, где он лежал, пожилых людей было примерно 15 процентов.

"Абсолютное большинство - от 20 до 60 равномерно распределены, напомню - в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома", - написал он.
Востаннє редагувалось varlo в Чет 26 бер, 2020 10:57, всього редагувалось 2 разів.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У кого-то есть похожие симптомы? Небольшая боль в шее, чувствуется четвертый день ноющая боль в районе лимфоузлов. Вчера раз пять-шесть кашлянул. Кашель сухой. Чихаю по утрам уже на протяжении двух лет. Температуры нет. В Куршавеле был еще до католического рождества, но 7 марта летел из Батуми в Киев.
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