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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:47
Хотели вроде ж уже с 27-го запрещать принимать самолеты (хотя уже, наверное, пофиг, диверсия сделала свое дело), но решили еще 29-го принять самолет с Изралия - это что с теми, кто отказался там проходить жесткий карантин за свой счет и решили их отфутболить сюда? Здесь все можно.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:47
Найкраще вислати на лікування 150 осіб з Ломбардії в рашу. Глянь і війна швидко закінчиться
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Одесса. Прошелся с десяток аптек, масок нет, спирта нет, спрашивал так же за настойку боярышника (глоду), где то в пятой аптеке была настойка, купил по 12,85 гр. (что в два раза дешевле спирта), состав настойки 70 % спирт этиловый, настойка не липнет/без сахара, практически без запаха настойки, я ею когда домой возвращаюсь протираю тел., кошелек, карточки и ключи, а так же упаковку продуктов если чет купил в магазинах, следы от настойки и разводы не остаются после протирания, советую спрашивать за настойкой если нет спирта в аптеке, вполне сойдет как дешевый и действенный антисептик
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:51
Так один із страхів - чи проблем - очікувана кількість заражених - до 70 % озвучують ...
Так що можна не дуже і акуратніше ...
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:52
Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54
На 8:50, по циркулирующей среди врачей негласной информации умирает каджый четвертый. Совсем как грипп. И еще не понятно, какие осложнения ждут выживших после апаратов ИВЛ.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну, у меня мама сердечник и принимает в день по пару капель, она у меня пожилая, а вирус косит чаще пожилых, так что она сидит у меня сейчас дома, я выхожу в магазины и его приспособил под антисептик, после возвращения домой мою руки и все протираю им что бы не дай Бог маму не заразить.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:00
Дай Бог здоровья вашей маме, я не об этом. Алкаши любят эту настойку.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Дипломатов временно эвакуируют из стран Африки, а также из Бангладеш, Пакистана, Афганистана и Украины.
МИД Швеции забирает домой дипломатов с семьями из стран со слабой системой здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Expressen в четверг, 26 марта.
Министерство, оценив риски, составило список из 21 страны, в который в основном вошли страны Африки, но также Бангладеш, Пакистан, Афганистан и Украина. Однако посольства Швеции в этих странах не закроются полностью.
"Мы также должны учитывать, что некоторые наши сотрудники и, возможно, члены их семей могут относиться к группам риска, есть много разных аспектов", - заявили в ведомстве."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 26 бер, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:11
Так з цих 70% захворівших - 80% повинні перехворіти безсимптомно...
От і виходить
Зараз переверяють тільки тих в кого є якісь симптоми-тобто звужують коло - когось діагностують як короновірус- тепер серед діагностованих- захворіють не всі....адже там є таке поняття як переносник...
От і виходить
Поаккуратніше з цифрами,особливо відносними
Смерність не перевищить 0,05-0,1% населення, при природному рівні в 1,5%
Ба більше
Я прогнозую в 2020 році зменшення рівня смертності в країнах в яких масово фіксують короновірус, бо йде краща перевірка,більше профілактичних заходів..от той хто в інших умовах помер би в цьому році-під впливом/тиском перевірок/профілактик в цьому-виживе, а в наступному...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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