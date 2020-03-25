RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 548549550551>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:47

Хотели вроде ж уже с 27-го запрещать принимать самолеты (хотя уже, наверное, пофиг, диверсия сделала свое дело), но решили еще 29-го принять самолет с Изралия - это что с теми, кто отказался там проходить жесткий карантин за свой счет и решили их отфутболить сюда? Здесь все можно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21537
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:47

  Елена8 написав:
  19yuriy91 написав:80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa
В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/

Если им эта помощь не нужна, то могут и не принимать ее и отправить все и всех обратно а РФ, а не поливать грязью РФ при этом продолжая пользоваться ихней помощью


Найкраще вислати на лікування 150 осіб з Ломбардії в рашу. Глянь і війна швидко закінчиться
Ethereum
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Одесса. Прошелся с десяток аптек, масок нет, спирта нет, спрашивал так же за настойку боярышника (глоду), где то в пятой аптеке была настойка, купил по 12,85 гр. (что в два раза дешевле спирта), состав настойки 70 % спирт этиловый, настойка не липнет/без сахара, практически без запаха настойки, я ею когда домой возвращаюсь протираю тел., кошелек, карточки и ключи, а так же упаковку продуктов если чет купил в магазинах, следы от настойки и разводы не остаются после протирания, советую спрашивать за настойкой если нет спирта в аптеке, вполне сойдет как дешевый и действенный антисептик :wink:

P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.
Михалыч
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:51

  budivelnik написав:
  hume написав:По Европе у всех будет 5% смертность.
Ви б поакуратніше з відносними цифрами...
Європа - 300 000 000 населення.
Захворіло-__200 000 населення_0,7%
Померло-____10 000 населення_0,01% від загального_5% від захворішого


Так один із страхів - чи проблем - очікувана кількість заражених - до 70 % озвучують ...
Так що можна не дуже і акуратніше ...
Puente
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:52

  Михалыч написав:Одесса. Прошелся с десяток аптек, масок нет, спирта нет, спрашивал так же за настойку боярышника (глоду), где то в пятой аптеке была настойка, купил по 12,85 гр. (что в два раза дешевле спирта), состав настойки 70 % спирт этиловый, настойка не липнет/без сахара, практически без запаха настойки, я ею когда домой возвращаюсь протираю тел., кошелек, карточки и ключи, а так же упаковку продуктов если чет купил в магазинах, следы от настойки и разводы не остаются после протирания, советую спрашивать за настойкой если нет спирта в аптеке, вполне сойдет как дешевый и действенный антисептик :wink:

P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.

Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники :wink:
vetka
 
Повідомлень: 6317
З нами з: 04.03.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:54


На 8:50, по циркулирующей среди врачей негласной информации умирает каджый четвертый. Совсем как грипп. И еще не понятно, какие осложнения ждут выживших после апаратов ИВЛ.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 08.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники


Ну, у меня мама сердечник и принимает в день по пару капель, она у меня пожилая, а вирус косит чаще пожилых, так что она сидит у меня сейчас дома, я выхожу в магазины и его приспособил под антисептик, после возвращения домой мою руки и все протираю им что бы не дай Бог маму не заразить.
Михалыч
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:00

  Михалыч написав:
  vetka написав:Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники


Ну, у меня мама сердечник и принимает в день по пару капель, она у меня пожилая, а вирус косит чаще пожилых, так что она сидит у меня сейчас дома, я выхожу в магазины и его приспособил под антисептик, после возвращения домой мою руки и все протираю им что бы не дай Бог маму не заразить.

Дай Бог здоровья вашей маме, я не об этом. Алкаши любят эту настойку.
vetka
 
Повідомлень: 6317
З нами з: 04.03.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Дипломатов временно эвакуируют из стран Африки, а также из Бангладеш, Пакистана, Афганистана и Украины.

МИД Швеции забирает домой дипломатов с семьями из стран со слабой системой здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Expressen в четверг, 26 марта.

Министерство, оценив риски, составило список из 21 страны, в который в основном вошли страны Африки, но также Бангладеш, Пакистан, Афганистан и Украина. Однако посольства Швеции в этих странах не закроются полностью.

"Мы также должны учитывать, что некоторые наши сотрудники и, возможно, члены их семей могут относиться к группам риска, есть много разных аспектов", - заявили в ведомстве."
https://korrespondent.net/world/4209392 ... medytsynoi
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 26 бер, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3716
З нами з: 09.02.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:11

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  hume написав:По Европе у всех будет 5% смертность.
Ви б поакуратніше з відносними цифрами...
Європа - 300 000 000 населення.
Захворіло-__200 000 населення_0,7%
Померло-____10 000 населення_0,01% від загального_5% від захворішого

Так один із страхів - чи проблем - очікувана кількість заражених - до 70 % озвучують ...
Так що можна не дуже і акуратніше ...
Так з цих 70% захворівших - 80% повинні перехворіти безсимптомно...
От і виходить
Зараз переверяють тільки тих в кого є якісь симптоми-тобто звужують коло - когось діагностують як короновірус- тепер серед діагностованих- захворіють не всі....адже там є таке поняття як переносник...
От і виходить
Поаккуратніше з цифрами,особливо відносними
Смерність не перевищить 0,05-0,1% населення, при природному рівні в 1,5%
Ба більше
Я прогнозую в 2020 році зменшення рівня смертності в країнах в яких масово фіксують короновірус, бо йде краща перевірка,більше профілактичних заходів..от той хто в інших умовах помер би в цьому році-під впливом/тиском перевірок/профілактик в цьому-виживе, а в наступному...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22406
З нами з: 15.01.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 548549550551>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, s0v7a і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6866 1531730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 12:00
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.