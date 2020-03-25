19yuriy91 написав:80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/
Если им эта помощь не нужна, то могут и не принимать ее и отправить все и всех обратно а РФ, а не поливать грязью РФ при этом продолжая пользоваться ихней помощью
Найкраще вислати на лікування 150 осіб з Ломбардії в рашу. Глянь і війна швидко закінчиться
Одесса. Прошелся с десяток аптек, масок нет, спирта нет, спрашивал так же за настойку боярышника (глоду), где то в пятой аптеке была настойка, купил по 12,85 гр. (что в два раза дешевле спирта), состав настойки 70 % спирт этиловый, настойка не липнет/без сахара, практически без запаха настойки, я ею когда домой возвращаюсь протираю тел., кошелек, карточки и ключи, а так же упаковку продуктов если чет купил в магазинах, следы от настойки и разводы не остаются после протирания, советую спрашивать за настойкой если нет спирта в аптеке, вполне сойдет как дешевый и действенный антисептик
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.
Михалыч написав:Одесса. Прошелся с десяток аптек, масок нет, спирта нет, спрашивал так же за настойку боярышника (глоду), где то в пятой аптеке была настойка, купил по 12,85 гр. (что в два раза дешевле спирта), состав настойки 70 % спирт этиловый, настойка не липнет/без сахара, практически без запаха настойки, я ею когда домой возвращаюсь протираю тел., кошелек, карточки и ключи, а так же упаковку продуктов если чет купил в магазинах, следы от настойки и разводы не остаются после протирания, советую спрашивать за настойкой если нет спирта в аптеке, вполне сойдет как дешевый и действенный антисептик
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.
Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники
vetka написав:Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники
Ну, у меня мама сердечник и принимает в день по пару капель, она у меня пожилая, а вирус косит чаще пожилых, так что она сидит у меня сейчас дома, я выхожу в магазины и его приспособил под антисептик, после возвращения домой мою руки и все протираю им что бы не дай Бог маму не заразить.
vetka написав:Целевая аудитория настойки боярышника вовсе не сердечники
Ну, у меня мама сердечник и принимает в день по пару капель, она у меня пожилая, а вирус косит чаще пожилых, так что она сидит у меня сейчас дома, я выхожу в магазины и его приспособил под антисептик, после возвращения домой мою руки и все протираю им что бы не дай Бог маму не заразить.
Дай Бог здоровья вашей маме, я не об этом. Алкаши любят эту настойку.
"Дипломатов временно эвакуируют из стран Африки, а также из Бангладеш, Пакистана, Афганистана и Украины.
МИД Швеции забирает домой дипломатов с семьями из стран со слабой системой здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Expressen в четверг, 26 марта.
Министерство, оценив риски, составило список из 21 страны, в который в основном вошли страны Африки, но также Бангладеш, Пакистан, Афганистан и Украина. Однако посольства Швеции в этих странах не закроются полностью.
hume написав:По Европе у всех будет 5% смертность.
Ви б поакуратніше з відносними цифрами... Європа - 300 000 000 населення. Захворіло-__200 000 населення_0,7% Померло-____10 000 населення_0,01% від загального_5% від захворішого
Так один із страхів - чи проблем - очікувана кількість заражених - до 70 % озвучують ... Так що можна не дуже і акуратніше ...
Так з цих 70% захворівших - 80% повинні перехворіти безсимптомно... От і виходить Зараз переверяють тільки тих в кого є якісь симптоми-тобто звужують коло - когось діагностують як короновірус- тепер серед діагностованих- захворіють не всі....адже там є таке поняття як переносник... От і виходить Поаккуратніше з цифрами,особливо відносними Смерність не перевищить 0,05-0,1% населення, при природному рівні в 1,5% Ба більше Я прогнозую в 2020 році зменшення рівня смертності в країнах в яких масово фіксують короновірус, бо йде краща перевірка,більше профілактичних заходів..от той хто в інших умовах помер би в цьому році-під впливом/тиском перевірок/профілактик в цьому-виживе, а в наступному...