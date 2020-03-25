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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:19
отзвонился знакомый, он купил маску в аптеке. цена 25 грн. Это обычная маска
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hume
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:28
hume написав:
отзвонился знакомый, он купил маску в аптеке. цена 25 грн. Это обычная маска
Китайские друзья прислали гуманитарку)))
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antey1969
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:32
budivelnik
Та все одно - 70 % захворіли - з них 4 % смертність - це 2.8 % від загальної кількості населення ...
З врахуванням розвинених країн - де велика кількість 70 + - це реально дуже багато ...
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Puente
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:33
hume написав:
отзвонился знакомый, он купил маску в аптеке. цена 25 грн. Это обычная маска
В Епіцентрі ще пару днів тому продавали такі маски - 50 штук - 1250 грн ... Зараз немає ...
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:34
antey1969 написав: hume написав:
отзвонился знакомый, он купил маску в аптеке. цена 25 грн. Это обычная маска
Китайские друзья прислали гуманитарку)))
Зайшов на Алі спеціально - повно масок від 0,4 до 0.6 бакса - але поставка в Україну на кінець квітня мінімум ...
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Puente
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:34
Vint написав: Пенсионер написав:
У кого-то есть похожие симптомы? Небольшая боль в шее, чувствуется четвертый день ноющая боль в районе лимфоузлов. Вчера раз пять-шесть кашлянул. Кашель сухой. Чихаю по утрам уже на протяжении двух лет. Температуры нет. В Куршавеле был еще до католического рождества, но 7 марта летел из Батуми в Киев.
Тут нужно к доктору, а не на форум.
На корону не похоже. Коронавирус сначала носоглотку захватывает, а у него сразу лимфоузлы отреагировали.
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antey1969
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:35
hume написав:
отзвонился знакомый, он купил маску в аптеке. цена 25 грн. Это обычная маска
Дешевле было бы купить бинт за 10 грн и нашить кучу масок
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vetka
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Чет 26 бер, 2020 12:00
ЛОБ
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