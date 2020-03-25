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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 550551552553>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  hume написав:Срочно скупать татранский чай
за эти гроши 10л чистого 96,6 с завода выгоднее чем 0,7 Т
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:56

  budivelnik написав:
  Puente написав:budivelnik
Та все одно - 70 % захворіли - з них 4 % смертність - це 2.8 % від загальної кількості населення
Ні
Ще раз
300 000 000 населення - 70% захворіло=200 000 000 населення
-з них 80% перехворіло безсимптомно 160 000 000
40 000 000 з симптомами(тобто потрапляють в сьогоднішню картинку)
з яких 5%(2 млн) можливо помре=0,7% від загальної кількості,при природній смертності в 1,5% ,
Але приклад Німців і Скандинавів - чомусь такі великі цифри не підтверджує
А Німцям особисто я довіряю більше ніж Італійцям.

Ви неправильно інтерпретуєте медичну статистику . Не від кількості важких - а від кількості хворих - в тому числі і безсимптомних . Тому в Кореї набагато нижчий відсоток , а в Італії набагато вищий . Правильний відсоток буде тільки після закінчення епідемії взгалі . Але математично поки між 3 та 4 % . Німецька чи корейська статистика показує просто дуже велику кількість визначених хворих - тому у них відсоток менший ... Поки... Найцікавіше про корабель - 712 заразилися , 10 померли - але досі ще 105 хворих ! Це тягнеться ще з 3 лютого ! В якому вони стані - чомусь інформації немає ... Але і так відсоток - 1.4 %
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:11

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antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:20

  awm111 написав:Surfer вся эта истерия,с новым видом орз,это мистификация мирового масштаба.

…как разводят хомячков…)))
......

Всё хорошо, цифры у Вас, правда, устаревшие - в Германии, например, на сегодня всего 39457 случаев, 23 критических и 222 умерших. Но всё равно не Италия. Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все больше информации, что китайские экспресс тесты фуфлыжные, большинство случаев заболевания не замечают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:36

  ЛАД написав: Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?


Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ...
Сам себе процитую :
Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну ( як дехто пише - розводять ) , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:37

  freeze написав:Все больше информации, что китайские экспресс тесты фуфлыжные, большинство случаев заболевания не замечают.

Вы удивлены или возмущены?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:43

  Puente написав:
  ЛАД написав: Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?


Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ...

Тому що карантин є найдієвішим методом для припинення епідемії.
Без людей - вірус може прожити не більше 3-4 днів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:45

  19yuriy91 написав:рекомендую
хороший анализ по ситуации, динамике в мире, "часто задаваемым вопросам"

https://www.youtube.com/watch?v=L2RxfcjYzYA

Спасибо Вам за ссылки, но был бы крайне признателен, если бы Вы выделяли главное/ наиболее интересное. Смотреть полностью часовые передачи как-то тяжеловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:52

  Frant написав:Чи буде Зеленський з Бенедиктовою карати свою зебільну зеКоманду за те, що в січні-лютому 2020 були продані за кордон весь запас спец. противірусного медичного обладнання???

Знову волонтери рятують державу???

"Найбільший попит на захисні костюми для лікарів. Оскільки запаси Держрезерву масово вивезли у січні-лютому за кордон, тепер всі чекають, коли прийдуть звідти, закуплені волонтерами значно дорожче... Без захисту медики просто захворіють і лікувати буде нікому. Тому це - пріоритет"
Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3184425

Яке обладнання продали?
Що закупають "волонтери"?
Может хватит нести политический бред? Шёл бы ты на полит. ветку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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