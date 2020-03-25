за эти гроши 10л чистого 96,6 с завода выгоднее чем 0,7 Т
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
за эти гроши 10л чистого 96,6 с завода выгоднее чем 0,7 Т
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:56
Ви неправильно інтерпретуєте медичну статистику . Не від кількості важких - а від кількості хворих - в тому числі і безсимптомних . Тому в Кореї набагато нижчий відсоток , а в Італії набагато вищий . Правильний відсоток буде тільки після закінчення епідемії взгалі . Але математично поки між 3 та 4 % . Німецька чи корейська статистика показує просто дуже велику кількість визначених хворих - тому у них відсоток менший ... Поки... Найцікавіше про корабель - 712 заразилися , 10 померли - але досі ще 105 хворих ! Це тягнеться ще з 3 лютого ! В якому вони стані - чомусь інформації немає ... Але і так відсоток - 1.4 %
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:11
Депутатский ковчег
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:20
Всё хорошо, цифры у Вас, правда, устаревшие - в Германии, например, на сегодня всего 39457 случаев, 23 критических и 222 умерших. Но всё равно не Италия. Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все больше информации, что китайские экспресс тесты фуфлыжные, большинство случаев заболевания не замечают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:36
Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ...
Сам себе процитую :
Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну ( як дехто пише - розводять ) , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ...
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:37
Вы удивлены или возмущены?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:43
Тому що карантин є найдієвішим методом для припинення епідемії.
Без людей - вірус може прожити не більше 3-4 днів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:45
Спасибо Вам за ссылки, но был бы крайне признателен, если бы Вы выделяли главное/ наиболее интересное. Смотреть полностью часовые передачи как-то тяжеловато.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:52
Яке обладнання продали?
Що закупають "волонтери"?
Может хватит нести политический бред? Шёл бы ты на полит. ветку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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