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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:55

Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:56

В Киеве готовят вип-палаты для первых лиц государства - Кличко
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:57

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:рекомендую
хороший анализ по ситуации, динамике в мире, "часто задаваемым вопросам"

https://www.youtube.com/watch?v=L2RxfcjYzYA

Спасибо Вам за ссылки, но был бы крайне признателен, если бы Вы выделяли главное/ наиболее интересное. Смотреть полностью часовые передачи как-то тяжеловато.

это уже для меня хлопотно будет :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:58

  Елена8 написав:
  19yuriy91 написав:80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa
В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/

Если им эта помощь не нужна, то могут и не принимать ее и отправить все и всех обратно а РФ, а не поливать грязью РФ при этом продолжая пользоваться ихней помощью

В общем, Вы правы. Но ... демократия. Это всего лишь мнение одной газеты, а, возможно, даже не газеты, о одного журналиста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:58

  antey1969 написав:
  Vint написав:
  Пенсионер написав:У кого-то есть похожие симптомы? Небольшая боль в шее, чувствуется четвертый день ноющая боль в районе лимфоузлов. Вчера раз пять-шесть кашлянул. Кашель сухой. Чихаю по утрам уже на протяжении двух лет. Температуры нет. В Куршавеле был еще до католического рождества, но 7 марта летел из Батуми в Киев.

Тут нужно к доктору, а не на форум.

На корону не похоже. Коронавирус сначала носоглотку захватывает, а у него сразу лимфоузлы отреагировали.

Забыл добавить, как-то не совсем комфортно (я бы сказал тяжеловато стало дышать). Зато съездил на велике в сельскую амбулаторию, заключили с женой декларации с семейным врачем, потом еще десяток километров катнули. Вроде получше стало. Сегодня уже и не кашляю пока...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:58

  fin написав:Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.

Естественно! Будет иммунитет. Моя преподаватель по эпидемиологии так и говорила, только правда про ветрянку. Если ваш ребенок не болел ветрянкой, а кто-то из знакомых заболел, покупаем тортик и идет в гости.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:58

Скоро отключат центр. отопление в городах.
Самое некомфортное для общего здоровья время эта пара-тройка недель межсезонья. Переходное.

Негативный фактор для части населения, которое без обогревателя и в склонной к отсыреванию квартире.

В больнице летом тоже ... одному наглухо закрыться и задыхаться хочется, другому - на сквозняке лежать.
Лучше туда не попадать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:06

detroytred

ну плюс не забываем что такое инфекционка - поступаешь с одной болячкой уходишь с другой ...
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IMPRINTER
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