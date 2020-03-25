19yuriy91 написав:80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7107990/
Если им эта помощь не нужна, то могут и не принимать ее и отправить все и всех обратно а РФ, а не поливать грязью РФ при этом продолжая пользоваться ихней помощью
В общем, Вы правы. Но ... демократия. Это всего лишь мнение одной газеты, а, возможно, даже не газеты, о одного журналиста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Пенсионер написав:У кого-то есть похожие симптомы? Небольшая боль в шее, чувствуется четвертый день ноющая боль в районе лимфоузлов. Вчера раз пять-шесть кашлянул. Кашель сухой. Чихаю по утрам уже на протяжении двух лет. Температуры нет. В Куршавеле был еще до католического рождества, но 7 марта летел из Батуми в Киев.
Тут нужно к доктору, а не на форум.
На корону не похоже. Коронавирус сначала носоглотку захватывает, а у него сразу лимфоузлы отреагировали.
Забыл добавить, как-то не совсем комфортно (я бы сказал тяжеловато стало дышать). Зато съездил на велике в сельскую амбулаторию, заключили с женой декларации с семейным врачем, потом еще десяток километров катнули. Вроде получше стало. Сегодня уже и не кашляю пока...
fin написав:Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.
Естественно! Будет иммунитет. Моя преподаватель по эпидемиологии так и говорила, только правда про ветрянку. Если ваш ребенок не болел ветрянкой, а кто-то из знакомых заболел, покупаем тортик и идет в гости.