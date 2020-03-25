Додано: Чет 26 бер, 2020 14:37

freeze



да спирта никакого нет, хроргексидина тоже ... посмотрел через таблетки уа - есть тока в каком то зажопье в наличии. парацетамол тоже тает - в основном остался тока детский в сиропе или анальный по космическим ценам.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 26 бер, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.

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