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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 554555556557558>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:33

  hume написав:
  Puente написав:......
Брешуть - 60 градусів треба ... Мало таких дуже ...

Срочно скупать татранский чай

Это ещё что за чудо?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Михалыч написав:......
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.

Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?


Без рецептов спирт в аптеке, сколько покупал ни каких проблем. Раньше были разные названия Септил плюс или другие, а неделю назад купил пару упаковок так и назывался Спирт этиловый. Сейчас уже все, дефицит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:37

freeze

да спирта никакого нет, хроргексидина тоже ... посмотрел через таблетки уа - есть тока в каком то зажопье в наличии. парацетамол тоже тает - в основном остался тока детский в сиропе или анальный по космическим ценам.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 26 бер, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:38

  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:рекомендую
хороший анализ по ситуации, динамике в мире, "часто задаваемым вопросам"

https://www.youtube.com/watch?v=L2RxfcjYzYA

Спасибо Вам за ссылки, но был бы крайне признателен, если бы Вы выделяли главное/ наиболее интересное. Смотреть полностью часовые передачи как-то тяжеловато.

это уже для меня хлопотно будет :)

Ну Вы же просмотрели полностью, как я понимаю.
Дали ссылку, допишите: "смотреть с ... до ...".
Заранее благодарен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:39

  fin написав:Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.

Само собою,но развитие робототехники не отменить никаким "вирусом",даже "Петей" :D .Я тут покумекал,на примере магазина/ларька, к примеру "Киевхлеб" с его МАФом в 20 кубометров,где по одному впускают в маске.Проще и безопаснее поставить автомат по выдаче продуктов как тех же банок напитков несколько десятков лет назад.Логисты посчитают легко нагрузку и потребность.Всё бесконтактно и главное в нашем деле - продуктивно и выгодно.Мизантроплю появление железных тумб (банкоматы в пример) по выдаче харчей,курева,предметов гигиены и т.д. в тех же 20 кубометрах,но без контакрёра после пары-тройки пандемий :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:42

  Пенсионер написав:.....
Забыл добавить, как-то не совсем комфортно (я бы сказал тяжеловато стало дышать). Зато съездил на велике в сельскую амбулаторию, заключили с женой декларации с семейным врачем, потом еще десяток километров катнули. Вроде получше стало. Сегодня уже и не кашляю пока...

Если столько проехали, то вряд ли поражены лёгкие. Но провериться не помешает.
Здоровья Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:43

  Мизантрóп написав:
  fin написав:Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.

Само собою,но развитие робототехники не отменить никаким "вирусом",даже "Петей" :D .Я тут покумекал,на примере магазина/ларька, к примеру "Киевхлеб" с его МАФом в 20 кубометров,где по одному впускают в маске.Проще и безопаснее поставить автомат по выдаче продуктов как тех же банок напитков несколько десятков лет назад.Логисты посчитают легко нагрузку и потребность.Всё бесконтактно и главное в нашем деле - продуктивно и выгодно.Мизантроплю появление железных тумб (банкоматы в пример) по выдаче харчей,курева,предметов гигиены и т.д. в тех же 20 кубометрах,но без контакрёра после пары-тройки пандемий :wink:

Тільки прийдеться пекарням навчитися пекти кірпіч строго по кресленням з допусками відхилень до 2 мм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:46

  vetka написав:
  fin написав:Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.

Естественно! Будет иммунитет. Моя преподаватель по эпидемиологии так и говорила, только правда про ветрянку. Если ваш ребенок не болел ветрянкой, а кто-то из знакомых заболел, покупаем тортик и идет в гости.

Ну в случае с ветрянкой это важно в первую очередь потому, что дети ее переносят без проблем, а вот взрослые тяжело, а самое худшее, наверное, женщине во время беременности без иммунитета подхватить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:48

  freeze написав:
ЛАД написав:......
Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?


Без рецептов спирт в аптеке, сколько покупал ни каких проблем. Раньше были разные названия Септил плюс или другие, а неделю назад купил пару упаковок так и назывался Спирт этиловый. Сейчас уже все, дефицит.

В прошлом году запретили. Вскоре после этого спрашивал - не продали. Купил борный спирт.
Потом не пробовал покупать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Тільки прийдеться пекарням навчитися пекти кірпіч строго по кресленням з допусками відхилень до 2 мм.
научатся,там не сложно:выпечка-фасовка-упаковка-в кассету-доставка в робота-темпрежим хранения-транзакция-авоська-потребитель-нож-тарелка-рот :wink:
И дрон-лейтенант,старшОй всё контролирует :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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