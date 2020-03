Додано: Чет 26 бер, 2020 14:43

Мизантрóп написав: fin написав: Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя. Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.

Само собою,но развитие робототехники не отменить никаким "вирусом",даже "Петей" .Я тут покумекал,на примере магазина/ларька, к примеру "Киевхлеб" с его МАФом в 20 кубометров,где по одному впускают в маске.Проще и безопаснее поставить автомат по выдаче продуктов как тех же банок напитков несколько десятков лет назад.Логисты посчитают легко нагрузку и потребность.Всё бесконтактно и главное в нашем деле - продуктивно и выгодно.Мизантроплю появление железных тумб (банкоматы в пример) по выдаче харчей,курева,предметов гигиены и т.д. в тех же 20 кубометрах,но без контакрёра после пары-тройки пандемий

Тільки прийдеться пекарням навчитися пекти кірпіч строго по кресленням з допусками відхилень до 2 мм. Тільки прийдеться пекарням навчитися пекти кірпіч строго по кресленням з допусками відхилень до 2 мм.

