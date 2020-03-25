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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 555556557558>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:53

  Faceless написав:
  vetka написав:
  fin написав:Написано, что самая лучшая защита и вакцина от вируса это переболеть им, пропустить его через свой организм. А реакция будет у каждого своя.

Естественно! Будет иммунитет. Моя преподаватель по эпидемиологии так и говорила, только правда про ветрянку. Если ваш ребенок не болел ветрянкой, а кто-то из знакомых заболел, покупаем тортик и идет в гости.

Ну в случае с ветрянкой это важно в первую очередь потому, что дети ее переносят без проблем, а вот взрослые тяжело, а самое худшее, наверное, женщине во время беременности без иммунитета подхватить

Это про краснуху. Но в любом случае лучше переболеть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:в случае с ветрянкой это важно в первую очередь потому, что дети ее переносят без проблем
Я видать слабо доболел "без проблем",второй раз болел после 30-ти.Говорят редкость,но бывает,особенно у СПИДовых :D ,нагнали жути.Мамка грит дней 10 сыпало малого, а недавно дней 15
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:В прошлом году запретили. Вскоре после этого спрашивал - не продали.


Не, в Одессе такого не было, всегда покупал без проблем.
Хотя может у меня вид такой, что мне трудно отказать, в смысле респектабельный, сразу видно что не для согрева спирт беру, а для дезинфекции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:00

  ЛАД написав:
  hume написав:
  Puente написав:......
Брешуть - 60 градусів треба ... Мало таких дуже ...

Срочно скупать татранский чай

Это ещё что за чудо?

Посмотрел. Так у него крепость 52%.
Или Вы такой рекомендуете - TatraTea Outlaw, 72% ? :)
Тогда дешевле первак. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:03

  freeze написав:
ЛАД написав:В прошлом году запретили. Вскоре после этого спрашивал - не продали.


Не, в Одессе такого не было, всегда покупал без проблем.
Хотя может у меня вид такой, что мне трудно отказать, в смысле респектабельный, сразу видно что не для согрева спирт беру, а для дезинфекции.

У меня, вроде, вид тоже не алкаша. :)
Харьков, наверное, более законопослушный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:09

  ЛАД написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:В прошлом году запретили. Вскоре после этого спрашивал - не продали.


Не, в Одессе такого не было, всегда покупал без проблем.
Хотя может у меня вид такой, что мне трудно отказать, в смысле респектабельный, сразу видно что не для согрева спирт беру, а для дезинфекции.

У меня, вроде, вид тоже не алкаша. :)
Харьков, наверное, более законопослушный.

Думаю зависит от аптеки, а не от города. "Запретили" давным давно, не в прошлом году, но это мигом обошли тем, что стали продавать не спирт, а всякие септолы или как еще обзовут, тот же 96% только под другим названием - покупаю периодически, буквально пару раз слышал в аптеке типа "низзя"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:09

  ЛАД написав:
  Михалыч написав:......
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.

Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?


Продается свободно, никакого рецепта ни надо, первый раз слышу о рецепте на спирт, другое дело, что его нет в аптеках.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:10

В Китае выявили "нулевого пациента", который стал первым заболевшим коронавирусом в стране. Как пишут китайские СМИ, 11 декабря 2019 года к врачам обратилась продавщица креветок с рынка "Хунань" в Ухане и пожаловалась, что у нее по непонятной причине поднялась температура. Женщине сделали инъекцию лекарства, положенного в таких случаях по протоколу, и отправили домой.

Через пять дней болезнь не отступала, и женщину направили в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Именно там у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

К 31 декабря стало известно о 27 пациентах и 24 из них - были с рынка "Хунань", а четверо - члены одной семьи. Считается, что именно этот рынок морепродуктов считается отправной точкой пандемии коронавируса, которым уже заразилось почти полмиллиона человек во всем мире.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:11

  ЛАД написав:У меня, вроде, вид тоже не алкаша. :)
Харьков, наверное, более законопослушный.

Киев, тоже ни разу не спрашивали рецепта.
вроде ))) кто ж признается )))
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12

  Елена8 написав:
  rjkz написав:
инкубационный период от 5 до 14 дней в среднем. В это время человек нормально себя чувствует и разносит этот вирус по окружающим. Кто-то его перенесет легко, а кто-то и кони двинет.
Еще раз! В США не очень росло количество выявленных случаев пока на всю 400 млн страну делали 5000 тестов в сутки. В Южной Корее в это время делали 15000 в сутки, в Китае более 200 000 в сутки. По всей Украине и за все время еще неделю назад было сделано чуть более 5000 тестов. Не в сутки, а за все время.
Посмотрите что творится в Италии и Испании - чего они все так распереживались? :mrgreen:
Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.

То есть вы настаиваете что по Украине сейчас масса людей, которые больны гриппом/ пневмонией, которых почему-то не ложат в больницу и не диагностируют как заболевших коронавирусных так как нет тестов? При этом из 145 официально заразившихся ни один не находится в тяжелом состоянии


Да, я настаиваю. Чем Украина отличается от других стран где была похожая ситуация до начала массированного тестирования? Только тем, что когда уходят пожилые люди, то пишут - от старости. И когда у человека понятна ситуация, что у него серьезная проблема, то его тупо не берут в больницу. Я не хочу здесь разводить медицинскую тему, но поверьте, могу рассказать историю. в которой сам принимал участие, когда безнадежного больного просто выставляли на улицу из киевской обласной.
Или у нас настолько "самостийный" вектор развития?
rjkz
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