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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:24

  Михалыч написав:
  ЛАД написав:
  Михалыч написав:......
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.

Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?


Продается свободно, никакого рецепта ни надо, первый раз слышу о рецепте на спирт, другое дело, что его нет в аптеках.

Нет нет, нужен рецепт, ну или по крайней мере раньше точно был нужен,как сейчас не знаю.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:38

Госаттестация для учеников 4 и 9 классов в Украине отменяется из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

"Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена", - сказала она.
kwon
 
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